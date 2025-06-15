Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν άμεσες συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Βάντεφουλ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι προσπαθεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και σημείωσε ότι η Τεχεράνη δεν είχε προηγουμένως εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να ξεκινήσει εποικοδομητικές συνομιλίες.

«Ελπίζω ότι αυτό είναι ακόμα δυνατό», δήλωσε ο Βάντεφουλ στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD αργά το Σάββατο. «Η Γερμανία, μαζί με τη Γαλλία και τη Βρετανία, είναι έτοιμες. Προσφέρουμε στο Ιράν άμεσες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, ελπίζω (η προσφορά) να γίνει δεκτή».

«Αυτή είναι επίσης βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνευσης αυτής της σύγκρουσης, ώστε το Ιράν να μην αποτελεί κίνδυνο για την περιοχή, για το κράτος του Ισραήλ ή για την Ευρώπη», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

