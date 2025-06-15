Η σύνοδος κορυφής της G7 στον Καναδά αυτή την εβδομάδα αναμενόταν να επικεντρωθεί στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και στον εμπορικό πόλεμο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ κατά των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Αντίθετα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, η τριήμερη συνάντηση στα Βραχώδη Όρη της Αλμπέρτα θα επικεντρωθεί αναπόφευκτα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν θα αναγκάσει τις 7 δυτικές δυνάμεις να αφιερώσουν λιγότερο χρόνο σε άλλα θέματα και να επικεντρωθούν στη διαχείριση της σύγκρουσης.

Όπως συμβαίνει συχνά, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία – μαζί με τον Καναδά και την Ιαπωνία – θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κι αν το Ισραήλ ξεκίνησε αυτές τις επιθέσεις χωρίς ρητή αμερικανική υποστήριξη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο μόνος ηγέτης με πραγματική επιρροή στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι ηγέτες της G7, που αναμένεται να φτάσουν στον Καναδά την Κυριακή, γνωρίζουν τους παγκόσμιους κινδύνους για την ασφάλεια και την οικονομία αν η σύγκρουση κλιμακωθεί, παρασύροντας κι άλλες χώρες και προκαλώντας άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, ίσως δυσκολευτούν να καταλήξουν σε κοινή θέση. Ορισμένοι, όπως ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, έχουν καλέσει σε αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση.

Άλλοι, όπως ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκερού Ισίμπα, έχουν καταδικάσει την επίθεση του Ισραήλ ως «απαράδεκτη» και «εξαιρετικά λυπηρή». Ο Τραμπ, από την πλευρά του, επαίνεσε τις επιθέσεις του Ισραήλ ως «εξαιρετικές».

Απόκρυψη των διαιρέσεων

Όλα αυτά απέχουν πολύ από ό,τι είχε σχεδιάσει ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, για τις συνομιλίες στο απομονωμένο καταφύγιο του Κανανάσκις. Ήθελε μια σύνοδο για να γιορτάσει τα 50 χρόνια της G7 χωρίς εντάσεις με τον Τραμπ.

Το μεγαλύτερο μέρος της ατζέντας του ήταν μη αμφιλεγόμενο: ενεργειακή ασφάλεια, προστασία εφοδιαστικών αλυσίδων ορυκτών, επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Υπήρχε ελάχιστη αναφορά σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, για τα οποία ο Τραμπ είναι σκεπτικιστής. Οι Καναδοί αξιωματούχοι αποφάσισαν ακόμη και να μη συντάξουν κοινό ανακοινωθέν για τη σύνοδο, ώστε να αποφευχθούν διαφωνίες για το κείμενο.

Αντ’ αυτού, οι ηγέτες θα συμφωνήσουν σε μια σειρά από «σύντομες, πρακτικές δηλώσεις» που θα διατηρούν τη συναίνεση και θα αγνοούν τα διχαστικά θέματα.

Οι Καναδοί θυμούνται καλά την τελευταία φορά που φιλοξένησαν G7 το 2018, όταν ξέσπασε καβγάς για – ναι – τους δασμούς του Τραμπ. Ο πρόεδρος αποχώρησε πρόωρα και, κατά την πτήση της επιστροφής του, απέσυρε την υποστήριξή του για το κοινό ανακοινωθέν, αφού παρακολούθησε τον τότε Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό να δίνει συνέντευξη Τύπου, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ ανέντιμη και αδύναμη».

Αυτή τη φορά, ο Κάρνεϊ ίσως κανονίσει μια επίσκεψη στο γήπεδο γκολφ του Κανανάσκις για να κρατήσει τον Τραμπ ικανοποιημένο.

Μια αμήχανη οικογενειακή συγκέντρωση

Πίσω από αυτήν την προσεκτική προσέγγιση κρύβεται ένα θεμελιώδες ερώτημα: αξίζουν ακόμη αυτές οι ετήσιες συγκεντρώσεις, δεδομένης της εμφανώς αρνητικής στάσης του Τραμπ; Εκείνος προτιμά τις διμερείς συμφωνίες από την πολυμερή συναίνεση.

Αυτή είναι η πρώτη του εμφάνιση σε διεθνές επίπεδο από την ορκωμοσία του, και οι έξι εταίροι του θα παρακολουθούν με αγωνία αν θα επιλέξει να συγκρουστεί ή να δείξει ένα πιο προεδρικό προφίλ για το εγχώριο ακροατήριο.

Ο Μαξ Μπέργκμαν, διευθυντής του Προγράμματος Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, δήλωσε:

«Το ερώτημα πλέον δεν είναι τόσο ‘είναι μια αμήχανη οικογενειακή συνάντηση;’ Αυτό είναι σχεδόν δεδομένο. Νομίζω πως το πραγματικό ερώτημα είναι: ‘είναι ακόμη οικογένεια;’»

Σε έναν βαθμό, το καστ της συνόδου βοηθά: υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα στο τραπέζι – ο Στάρμερ, ο Καγκελάριος Μερτς της Γερμανίας, ο Ισίμπα και ο ίδιος ο Κάρνεϊ. Οι πιο έμπειροι – ο Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι – τα πηγαίνουν καλά με τον Τραμπ.

Άλλοι ηγέτες που συμμετέχουν στη σύνοδο – από το Μεξικό, την Ινδία, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και τη Βραζιλία – δεν αναμένεται να προκαλέσουν εντάσεις.

Αντιπαράθεση με τον Τραμπ για τους δασμούς

Το πιο εμφανές τεστ για τις υπαρξιακές εντάσεις της G7 θα είναι ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ.

Η G7, ως λέσχη πλουσιότερων βιομηχανικών χωρών, ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 για να συζητά παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις. Κι όμως, τώρα καλείται να διαχειριστεί καταστροφικούς δασμούς που επιβάλλει ένα από τα μέλη της.

Το επιχείρημα των υπόλοιπων ηγετών προς τον Τραμπ είναι ότι, αν θέλει τη βοήθειά τους απέναντι σε μακροπρόθεσμες απειλές – οικονομικές ή άλλες – από την Κίνα, δεν έχει νόημα να τιμωρεί τους συμμάχους του. Θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι υπάρχει ανταλλαγή ανάμεσα στο «America First» και στην αντιπαράθεση με το Πεκίνο.

Ο Τζος Λίπσκι, διευθυντής του Κέντρου Γεωοικονομικών του Atlantic Council, ανέφερε:

«Αν το ερώτημα είναι πώς συντονιζόμαστε για την Κίνα, την τεχνολογία, τη Ρωσία και την Ουκρανία – πώς μπορούμε να έχουμε μια τέτοια συμμαχία μεταξύ δημοκρατιών προηγμένων οικονομιών αν ταυτόχρονα προκαλούμε οικονομική ζημιά από ένα άλλο μέλος;»

Πίεση στη Ρωσία για την Ουκρανία

Κεντρικό θέμα στη συζήτηση θα είναι η Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες την Τρίτη. Στόχος του, μαζί με άλλους ηγέτες, είναι να αξιολογήσει την παρούσα στάση του Τραμπ απέναντι στη Ρωσία.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θέλουν να εντείνουν την πίεση στον Πούτιν για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για να το πετύχουν, επιδιώκουν να πλήξουν περισσότερο την οικονομία του.

Πρώτον, θέλουν να μειώσουν την τιμή που πληρώνει ο υπόλοιπος κόσμος για το ρωσικό πετρέλαιο.

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2022 έχει συμφωνηθεί να τεθεί ανώτατο όριο 60 δολαρίων ανά βαρέλι για το ρωσικό αργό, ως προϋπόθεση για πρόσβαση σε δυτικά λιμάνια και ασφάλειες ναυτιλίας. Όμως αυτό το μέτρο έχει αποδυναμωθεί λόγω της πτώσης των τιμών ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να κατεβάσει το πλαφόν στα 45 δολάρια. Η Ουκρανία το θέλει ακόμα πιο κάτω – στα 30. Δεν είναι σαφές ποια είναι η θέση του Τραμπ σε αυτό. Ορισμένοι αξιωματούχοι ήδη εκτιμούν ότι ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ.

Δεύτερον, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ζητούν ένα αυστηρό νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει νέο γύρο κυρώσεων που στοχεύουν τα έσοδα της Ρωσίας από ενέργεια, τις τράπεζες και τη στρατιωτική της βιομηχανία.

Αμερικανοί γερουσιαστές, υπό τον Λίντσεϊ Γκρέιαμ, πιέζουν για επιβολή αυστηρών δασμών σε χώρες που αγοράζουν φθηνό ρωσικό πετρέλαιο – ιδίως την Κίνα και την Ινδία.

Το ερώτημα είναι: έχει χάσει το τιμόνι η G7;

Κάποτε λεγόταν ότι η G7 λειτουργούσε ως «ομάδα καθοδήγησης» του ελεύθερου κόσμου. Αυτή η εβδομάδα ίσως δείξει αν η λέσχη αυτή έχει πάψει να κρατά το τιμόνι.

