Σοκαρισμένος είναι ο πολιτικός κόσμος στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο πολιτικοί της πολιτείας της Μινεσότα στα σπίτια τους δέχθηκαν το Σάββατο, σε μια ενέργεια που ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλτς χαρακτήρισε «πολιτικά υποκινούμενη απόπειρα δολοφονίας».

Από τις επιθέσεις, σκοτώθηκε η βουλευτής των Δημοκρατικών Μελίσα Χόρτμαν, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο γερουσιαστής Τζον Χόφμαν.

Η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο, Βανς Λούθερ Μπόελτερ, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Minnesota gunman sought in deadly shootings of lawmaker, her husband identified as former appointee of Tim Walz: sources https://t.co/1oADkNU12q pic.twitter.com/an9YfIPwTi — New York Post (@nypost) June 14, 2025

Εκπρόσωποι όλου του πολιτικού φάσματος των ΗΠΑ καταδίκασαν τις επιθέσεις. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «η τόσο φρικτή βία δεν θα γίνει ανεκτή».

Η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Έιμι Κλόμπουσαρ, που εκπροσωπεί τη Μινεσότα, ανέφερε ότι πρόκειται για «επίθεση σε όλα όσα πρεσβεύει η δημοκρατία μας».

Ποιοι ήταν τα θύματα

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, νεκροί είναι η βουλευτής της πολιτείας Μελίσα Χόρτμαν και ο σύζυγός της, Μαρκ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους.

Η Χόρτμαν είχε υπηρετήσει για 20 χρόνια στη Βουλή της Μινεσότα και διετέλεσε πρόεδρος του σώματος την περίοδο 2019–2025.

Ο πολιτειακός γερουσιαστής Τζον Χόφμαν και η σύζυγός του πυροβολήθηκαν επίσης και τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά επέζησαν.

Και οι δύο πολιτικοί ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Τι συνέβη

Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην πόλη Μπρούκλιν Παρκ, στη Μινεσότα.

Ο επικεφαλής της Πολιτειακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, Ντρου Έβανς, δήλωσε ότι στις 02:00 τοπική ώρα έγινε κλήση στην αστυνομία για περιστατικό στο σπίτι του Χόφμαν.

Στις 03:35 ακολούθησε δεύτερη κλήση, όταν οι αστυνομικοί πήγαν να ελέγξουν το σπίτι της Χόρτμαν στην πόλη Τσάμπλιν.

Η αστυνομία αντάλλαξε πυρά με τον ύποπτο στο σημείο, αλλά εκείνος κατάφερε να διαφύγει. Έκτοτε βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης παρίστανε τον αστυνομικό, οδηγούσε όχημα που έμοιαζε με περιπολικό και είχε σήμα και στολή.

Ποιος είναι ο ύποπτος

Η αστυνομία αναζητά έναν και μόνο ύποπτο: τον 57χρονο Βανς Λούθερ Μπόελτερ. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για τα πιθανά κίνητρά του.

Ο Μπόελτερ υπήρξε πρώην πολιτικός διορισμένος αξιωματούχος και είχε διατελέσει μέλος του ίδιου συμβουλίου αναπτυξιακού σχεδιασμού της πολιτείας με τον Χόφμαν.

«Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η φύση της σχέσης τους, ούτε αν γνωρίζονταν προσωπικά», δήλωσε ο Έβανς.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπρούκλιν Παρκ, Μαρκ Μπρούλεϊ, ανέφερε ότι οι αρχές εντόπισαν μανιφέστο και λίστα στόχων στο όχημα του δράστη.

Ανάμεσα στους στόχους, σύμφωνα με επιβεβαίωση του γραφείου της, ήταν και η Δημοκρατική γερουσιαστής των ΗΠΑ από τη Μινεσότα, Τίνα Σμιθ.

Ο Μπόελτερ, σύμφωνα με διαδικτυακό του βιογραφικό, εργάζεται ως εργολάβος ασφάλειας με εμπειρία στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή και έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε εταιρείες στη Μινεσότα.

Φέρεται να έστειλε ανησυχητικό μήνυμα σε φίλους του στη Μιννεάπολις, όπου ενοικίαζε δωμάτιο.

«Θα λείψω για λίγο. Ίσως πεθάνω σύντομα, ήθελα απλώς να σας πω ότι σας αγαπώ και εύχομαι να μην είχαν έρθει έτσι τα πράγματα.»

Για λόγους ασφαλείας, ο κυβερνήτης προέτρεψε τους πολίτες της Μινεσότα να αποφύγουν τη συμμετοχή σε διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ το Σάββατο, που είχαν προγραμματιστεί στην Πολιτεία και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ.

Οι επιθέσεις φέρνουν στο προσκήνιο το αυξανόμενο πρόβλημα της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιζήσει από δύο απόπειρες δολοφονίας μέσα στο 2024.

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, το σπίτι του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, έγινε στόχος εμπρησμού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.