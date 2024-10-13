Επίθεση με drones στην περιοχή Binyamina στο βόρειο Ισραήλ, νότια της Χάιφα εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ το βράδυ της Κυριακής.

Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 51 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά σοβαρά, κατά την επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Μπινγιαμίνα του βόρειου Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για το πλήγμα στην στρατιωτική βάση, αφιερώνοντας την επίθεση στη μνήμη του πρώην ηγέτη της, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε τρία drones προς το βόρειο Ισραήλ. Τα δύο αναχαιτίστηκαν. Το ένα ωστόσο, κατάφερε να διασπάσει τις ισραηλινές άμυνες και να πλήξει τον στόχο του.

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί τους Ισραηλινούς κατοίκους που διαμένουν κοντά σε στρατιωτικές βάσεις στο Βόρειο Ισραήλ να αποχωρήσουν μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε σε ανακοίνωσή της την επίθεση σε στρατόπεδο της Ταξιαρχίας Γκολάνι στη βόρεια ισραηλινή πόλη Binyamina με πολλά drones.

Τρία UAV εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ, αλλά ένα από τα UAV διείσδυσε βαθιά στο Ισραήλ, και συνετρίβη στην περιοχή Binyamina. Δεν ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί.

Το MDA ανέφερε ότι 4 άτομα είναι σε κρίσιμη κατάσταση και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά.

Tragedy Strikes Binyamina, Israel: Hezbollah Drone Attack Leaves 20 Injured, 5 in Critical Condition!



Hezbollah's reign of terror must end!



Where was @UNIFIL_? Their mandate was to maintain peace in South Lebanon. If Hezbollah has turned it into a stronghold, it happened under… pic.twitter.com/I4QqmJI1dD — Sangita Singh🎗️ (@Sangitajadon95) October 13, 2024

Στο σημείο έφτασε ελικόπτερο για την απομάκρυνση των τραυματιών.

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο Ιατρικό Κέντρο Sheba στο Tel Hashomer και άλλοι δύο μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Rambam στη Χάιφα.

Τέσσερα άτομα που τραυματίστηκαν ελαφρά μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Emek στην Afula.

Επιπλέον, 28 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία με ασθενοφόρο.

Un dron suicida atacó una ciudad de Israel, Binyamina, hiriendo a 20 civiles, 5 de los cuales se encuentran en estado grave. No hubo sirena. Las FDI están investigando por qué no funcionó la sirena. pic.twitter.com/rJId7k8V90 — SissiEmperatriz 🇮🇱 (@GabyLob) October 13, 2024

Purported footage from Haifa, Israel after a purported drone/missile strike by Hezbollah. pic.twitter.com/6uODLzDZIY — ObeyLLC (@ObeyCorporate) October 13, 2024

Πηγή: skai.gr

