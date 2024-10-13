Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν σύστημα αντιβαλλιστικών πυραύλων THAAD στο Ισραήλ με σκοπό να ενισχύσουν την ισραηλινή αεράμυνα έπειτα από την ιρανική επίθεση.

Το αντιπυραυλικό σύστημα θα χειρίζονται αποκλειστικά Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν από το Πεντάγωνο.

Η ανακοίνωση του Πενταγώνου αναφέρει:

Κατόπιν εντολής του Προέδρου, ο υπουργός Austin εξουσιοδότησε την ανάπτυξη μιας συστοιχίας Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) και του σχετικού πληρώματος στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ στο Ισραήλ για να βοηθήσει στην ενίσχυση της αεράμυνας του Ισραήλ μετά τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ στις 13 Απριλίου και ξανά την 1η Οκτωβρίου.

Η συστοιχία THAAD θα ενισχύσει το ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ. Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει τη σιδηρά δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την άμυνα του Ισραήλ και για την υπεράσπιση των Αμερικανών στο Ισραήλ από τυχόν περαιτέρω επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν. Είναι μέρος των ευρύτερων προσαρμογών που έχει κάνει ο στρατός των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, για να υποστηρίξει την άμυνα του Ισραήλ και να προστατεύσει τους Αμερικανούς από επιθέσεις από το Ιράν και πολιτοφυλακές που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν συστοιχία THAAD στην περιοχή. Ο Πρόεδρος έδωσε εντολή στον στρατό να αναπτύξει μια συστοιχία THAAD στη Μέση Ανατολή πέρυσι μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου για να υπερασπιστεί τα αμερικανικά στρατεύματα και τα συμφέροντα στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν στο παρελθόν μια συστοιχία THAAD στο Ισραήλ το 2019 για εκπαίδευση και μια ολοκληρωμένη άσκηση αεράμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.