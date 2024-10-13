Γάζα: Πέντε παιδιά νεκρά από ισραηλινό βομβαρδισμό

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Γάζα σκότωσε πέντε παιδιά σήμερα, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA και μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς.

Μια ομάδα παιδιών έπαιζε κοντά σε ένα καφέ στην περιοχή αλ Σάτι και σκοτώθηκαν από επίθεση με drone, τόνισε το WAFA, η επικαλούμενο τοπικές πηγές.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αμέσως την επίθεση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

