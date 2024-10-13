Λογαριασμός
Ιράν: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε μία επίθεση του Ισραήλ

Δηλώσεις του διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ

Ιράν

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε ισραηλινή ενέργεια κατά της ιρανικής επικράτειας, δήλωσε σήμερα ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Ιρανός διοικητής προέβη σε αυτές τις δηλώσεις καθώς η Τεχεράνη αναμένει ισραηλινά αντίποινα για τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ της 1ης Οκτωβρίου.

