Ιράν: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε μία επίθεση του Ισραήλ

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε ισραηλινή ενέργεια κατά της ιρανικής επικράτειας, δήλωσε σήμερα ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Ιρανός διοικητής προέβη σε αυτές τις δηλώσεις καθώς η Τεχεράνη αναμένει ισραηλινά αντίποινα για τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ της 1ης Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

