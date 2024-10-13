Ισραήλ: Η Πολεμική Αεροπορία αναχαιτίζει ένα ακόμη drone από τον Λίβανο στα ανοιχτά της βόρειας ακτής

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε ένα drone που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο στα ανοιχτά της βόρειας ακτής του Ισραήλ, σύμφωνα με το IDF.

Υπενθυμίζεται ότι συντριβή ενός UAV έλαβε χώρα στην περιοχή Binyamina στο βόρειο Ισραήλ, νότια της Χάιφα τραυματίζοντας 40 ανθρώπους, εκ των οποίων οι τρεις είναι νεκροί, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή, επικαλούμενα τον Magen David Adom (MDA).

Πηγή: skai.gr

