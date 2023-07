Ισραήλ: Συνελήφθη ο οδηγός που έπεσε με ταχύτητα σε διαδηλωτές, τρεις οι τραυματίες - Δείτε βίντεο

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι ισραηλινές αρχές, καθώς φέρεται να ήταν ο οδηγός που έπεσε σε αντικυβερνητικούς διαδηλωτές.

«Ήταν μια σκόπιμη επίθεση· το αυτοκίνητο απλώς γκάζωσε προς το μέρος μας», είπε ένας από τους τραυματίες, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο ατυχήματος.

Israeli police apprehend a man for car-ramming incident which injured 3 people at protest against judicial overhaul pic.twitter.com/0SAXd6CwyP