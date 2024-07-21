Νότια Κορέα: Η Βόρεια Κορέα στέλνει ξανά μπαλόνια με σκουπίδια

Η Βόρεια Κορέα έστειλε σήμερα μπαλόνια που μετέφεραν σκουπίδια προς τη Νότια Κορέα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.

Ο νοτιοκορεατικός στρατός ξανάρχισε την Παρασκευή τη μετάδοση προπαγανδιστικών μηνυμάτων από μεγάφωνα που έχουν στηθεί κοντά στα σύνορα, ως απάντηση στην «άθλια, επαίσχυντη και χυδαία» εκτόξευση μπαλονιών με σκουπίδια από την Πιονγκγιάνγκ.

Από τον Μάιο, η Βόρεια Κορέα έχει στείλει πέρα από τα σύνορα χιλιάδες μπαλόνια που μεταφέρουν σακούλες γεμάτες σκουπίδια. Η Πιονγκγιάνγκ υποστήριξε πως είναι εκστρατεία αντιποίνων για την αποστολή από Νοτιοκορεάτες ακτιβιστές μπαλονιών που μετέφεραν φυλλάδια κατά του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, USB με μουσικά βίντεο κλιπ και τηλεοπτικές σειρές από τη Νότια Κορέα, καθώς και αμερικανικά δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

