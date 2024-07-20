Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν σήμερα επίθεση στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, μετέδωσε το Reuters.

«Επιδρομές του ισραηλινού εχθρού σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο λιμάνι Χοντέιντα» οδήγησαν σε θανάτους και σε τραυματισμούς, ανέφερε το υπουργείο Υγείας των Χούθι που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης των ανταρτών.

Σύμφωνα με αναφορές του ειδησεογραφικού πρακτορείου της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι, Al-Masirah, οι ισραηλινές επιδρομές στόχευσαν εγκαταστάσεις διυλιστηρίου πετρελαίου.



العدو الصهيوني يضرب مخازن ميناء الحديدة

مردودة يابني يهود pic.twitter.com/oxpUdlvrxJ — عبدالوهاب صلاح الجلال (@A7jalal) July 20, 2024

Η ισραηλινή επιδρομή φέρεται να πρόκειται για αντίποινα στην επίθεση που εξαπέλυσαν με drone οι Χούθι εναντίον του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ κατά την οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Στο Ισραήλ η αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις «περίπου στις 03:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)» σχετικά «με μια ισχυρή έκρηξη» στο Τελ Αβίβ.

«Δεν ήχησε καμία σειρήνα (προειδοποίησης)», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός χωρίς να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό των Χούθι, αν και πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει τίποτα σχετικά με την προέλευση του μεγάλου βεληνεκούς drone.

Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβαν αργότερα οι Χούθι.

