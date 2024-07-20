Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υεμένη: Ισραηλινή επιδρομή σε εγκαταστάσεις των Χούθι στο λιμάνι Χοντέιντα - Αναφορές για θύματα (Βίντεο)

 Οι ισραηλινές επιδρομές στόχευσαν εγκαταστάσεις διυλιστηρίου πετρελαίου, μετέδωσε το ειδησεογραφικού πρακτορείου της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι

Χούθι

Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν σήμερα επίθεση στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, μετέδωσε το Reuters.

«Επιδρομές του ισραηλινού εχθρού σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο λιμάνι Χοντέιντα» οδήγησαν σε θανάτους και σε τραυματισμούς, ανέφερε το υπουργείο Υγείας των Χούθι που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης των ανταρτών.

Σύμφωνα με αναφορές του ειδησεογραφικού πρακτορείου της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι, Al-Masirah, οι ισραηλινές επιδρομές στόχευσαν εγκαταστάσεις διυλιστηρίου πετρελαίου.
 

Η ισραηλινή επιδρομή φέρεται να πρόκειται για αντίποινα στην επίθεση που εξαπέλυσαν με drone οι Χούθι εναντίον του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ κατά την οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Στο Ισραήλ η αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις «περίπου στις 03:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)» σχετικά «με μια ισχυρή έκρηξη» στο Τελ Αβίβ.

«Δεν ήχησε καμία σειρήνα (προειδοποίησης)», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός χωρίς να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό των Χούθι, αν και πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει τίποτα σχετικά με την προέλευση του μεγάλου βεληνεκούς drone.

Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβαν αργότερα οι Χούθι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι της Υεμένης Ισραήλ Επιδρομή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark