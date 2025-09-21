Στη σφοδρή καταδίκη της πρωτοβουλίας του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος προχώρησαν οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων.



Προχώρησαν στην «άνευ όρων αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενώ παράλληλα αγνοούν το γεγονός ότι 48 όμηροι παραμένουν υπό την ομηρία της Χαμάς», αναφέρει χαρακτηριστικά το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων και Αγνοουμένων σε ανακοίνωσή του.

«Ως οικογένειες που επιθυμούν βαθιά ειρήνη στην περιοχή, πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους πρέπει να εξαρτάται από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», προσθέτει το Φόρουμ, τονίζοντας ότι αποτελεί «ηθική και ανθρωπιστική επιταγή».

Το Φόρουμ προτρέπει επίσης τις άλλες χώρες να «ενεργήσουν υπεύθυνα και να διασφαλίσουν ότι τυχόν συζητήσεις για την "επόμενη μέρα" θα πραγματοποιηθούν μόνο αφού οι αγαπημένοι μας επιστρέψουν στην πατρίδα τους».

«Επιδιώκουμε τον τερματισμό αυτού του πολέμου, την ασφαλή επιστροφή όλων των ομήρων και μια βιώσιμη ειρήνη που θα ωφελεί και τους δύο λαούς», σημειώνει ακόμη στην ανακοίνωσή του το Φόρουμ, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια «επιτρέπει αποτελεσματικά την τρομοκρατία, ενώ παράλληλα νομιμοποιεί τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

«Η προσφορά τόσο σημαντικών πολιτικών επιβραβεύσεων χωρίς να διασφαλίζεται η επιστροφή και των 48 αγαπημένων μας προσώπων καταδεικνύει την καταστροφική αποτυχία, πολιτική, ηθική και διπλωματική, της ηγεσίας που θα βλάψει σοβαρά τις προσπάθειες για την επιστροφή όλων στην πατρίδα τους», καταλήγει το Φόρουμ των οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων.



