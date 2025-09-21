Η Ντάμε Πρίτι Πάτελ, σκιώδης υπουργός Εξωτερικών των Συντηρητικών, κατηγορεί τον Στάρμερ ότι «υποκύπτει στις ακροαριστερές φατρίες του κόμματός του» με την πρόσφατη ανακοίνωσή του για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, σημειώνει το BBC.

«Στερείται κάθε ηθικής εξουσίας, καθώς η ανειλικρινής του χειρονομία για την αναγνώριση έχει ως στόχο την προστασία της δικής του θέσης ως ηγέτη του Εργατικού Κόμματος και όχι την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας», υποστηρίζει.

Η Πάτελ προσθέτει ότι, ενώ η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά ομήρους στη Γάζα, η κίνηση αυτή στέλνει ένα «επικίνδυνο μήνυμα, ότι η βία και ο εξτρεμισμός είναι ανεκτά και επιβραβεύονται».

«Οι αδύναμες προσπάθειές του την τελευταία στιγμή να κατευνάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επιφανειακές και δεν θα δικαιολογήσουν ποτέ την απερίσκεπτη απόφασή του για την αναγνώριση», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

