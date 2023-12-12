Ιράν: Ισραήλ και ΗΠΑ δεν θα καταφέρουν ποτέ να εξαλείψουν τη Χαμάς

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν ποτέ να εξαλείψουν τη Χαμάς και το Ισραήλ θα μπορούσε να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας μόνο μέσω μιας πολιτικής λύσης στη σύγκρουση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν.

Σε ομιλία του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, στην οποία χαρακτήρισε τη Χαμάς «απελευθερωτικό κίνημα», ο Αμιραμπντολαχιάν είπε: «Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν θα καταφέρουν ποτέ να εξοντώσουν τη Χαμάς».

Ο Ιρανός υπουργός πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να απελευθερώσει με πόλεμο τους ομήρους που άρπαξε η Χαμάς κατά την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου. Μόνο με πολιτική λύση θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, τόνισε.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε μια συνάντηση του Αμιραμπντολαχιάν με ομολόγους του από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Τον περασμένο μήνα ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες που διατηρούν δεσμούς με το Ισραήλ να τους διακόψουν, έστω και για «περιορισμένο χρονικό διάστημα». Προηγουμένως είχε ζητήσει να επιβληθεί στο Ισραήλ εμπάργκο στις πωλήσεις τροφίμων και πετρελαίου από τις ισλαμικές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

