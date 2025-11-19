Λογαριασμός
Ισραήλ: Ο στρατός προειδοποιεί κατοίκους του Λιβάνου να εκκενώσουν περιοχή

«Για την ασφάλειά σας, εκκενώστε τα κτίρια αμέσως και απομακρυνθείτε από αυτά για απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων», αναφέρεται σε ανάρτηση

Ισραηλινός στρατός

«Ο στρατός Άμυνας θα επιτεθεί σύντομα σε στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απαγορευμένες προσπάθειες της Χεζμπολάχ να επαναχτίσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», αναφέρει σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος Τύπου των Ενόπλων Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ, Avichay Adraee.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η προειδοποίηση απευθύνεται στους κατοίκους του κτιρίου που επισημαίνεται με κόκκινο στο συνημμένο χάρτη και στα γειτονικά κτίρια.

«Βρίσκεστε κοντά σε κτίριο που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Για την ασφάλειά σας, είστε υποχρεωμένοι να εκκενώσετε τα κτίρια αμέσως και να απομακρυνθείτε από αυτά για απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων. Η παραμονή στην περιοχή του καθορισμένου κτιρίου σας θέτει σε κίνδυνο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

TAGS: Ισραήλ Λίβανος
