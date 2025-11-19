Ισραήλ: Ο στρατός προειδοποιεί κατοίκους του Λιβάνου να εκκενώσουν περιοχή

«Ο στρατός Άμυνας θα επιτεθεί σύντομα σε στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απαγορευμένες προσπάθειες της Χεζμπολάχ να επαναχτίσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», αναφέρει σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος Τύπου των Ενόπλων Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ, Avichay Adraee.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في… pic.twitter.com/7sDPoksfgg November 19, 2025

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η προειδοποίηση απευθύνεται στους κατοίκους του κτιρίου που επισημαίνεται με κόκκινο στο συνημμένο χάρτη και στα γειτονικά κτίρια.

«Βρίσκεστε κοντά σε κτίριο που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Για την ασφάλειά σας, είστε υποχρεωμένοι να εκκενώσετε τα κτίρια αμέσως και να απομακρυνθείτε από αυτά για απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων. Η παραμονή στην περιοχή του καθορισμένου κτιρίου σας θέτει σε κίνδυνο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية دير كيفا:

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نتوجه إلى سكان المبنى المحدد بالأحمر… pic.twitter.com/GwSU5MYkAb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2025

Πηγή: skai.gr

