Συναγερμός σήμανε στο ΝΑΤΟ κατά τη σφοδρή ολονύχτια επίθεση της Ρωσίας στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και τη Ρουμανία, με τις δύο χώρες μέλη της συμμαχίας να σηκώνουν νατοϊκά μαχητικά προκειμένου να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο τους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έδωσε εντολή να απογειωθούν δύο Eurofighter Typhoon που ανήκουν στον στόλο του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης, ενώ λίγο αργότερα σήκωσε και δύο ρουμανικά μαχητικά F-16 καθώς εντοπίστηκε ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος να έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της στην ανατολική περιοχή της Τουλσέα.

Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη σήκωσε επίσης και η Πολωνία προκειμένου να προστατεύσει επίσης τον εναέριο χώρο της, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων της Βαρσοβίας.

Μάλιστα, οι πολωνικές αρχές για κάποιες ώρες έκλεισαν τα αεροδρόμια του Ρζεσζόφ και του Λούμπλιν, στα ανατολικά της χώρας, «λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η ελευθερία λειτουργίας της στρατιωτικής αεροπορίας», όπως έκανε γνωστό η υπηρεσία αεροναυτιλίας της χώρας PANSA στο X. Τα δύο αεροδρόμια επαναλειτούργησαν λίγες ώρες αργότερα.

Η τελευταία αυτή κίνηση του ΝΑΤΟ καταδεικνύει την ένταση που έχει προκαλέσει στους κόλπους της Συμμαχίας η ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα της Μόσχας.

Μόλις εχθές άλλωστε η Πολωνία «έδειξε» τη Μόσχα ως υπεύθυνη για την «πρωτοφανή πράξη δολιοφθοράς» -όπως τη χαρακτήρισε η Βαρσοβία- που διέπραξαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας δύο Ουκρανοί πολίτες που «συνεργάζονταν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες».

Παρότι Ρώσοι αξιωματούχοι αρνούνται τις κατηγορίες, την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε ότι θα κλείσει το τελευταίο ρωσικό προξενείο στη χώρα ως απάντηση για την καταστροφή των σιδηροδρομικών γραμμών - κίνηση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Κρεμλίνου, το οποίο εξέφρασε τη λύπη του για την απόφαση της Βαρσοβίας σημειώνοντας ότι «στερείται λογικής».

Συναγερμός και στη Βρετανία για ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο

Εν τω μεταξύ, συναγερμός έχει σημάνει και στη Βρετανία καθώς ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο που εντοπίστηκε να πλέει στα όρια των βρετανικών υδάτων έστρεψε λέιζερ κατά πιλότων αεροσκαφών της RAF που αναπτύχθηκαν για την παρακολούθησή του.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζο Χίλι, σημείωσε ότι πρόκειται για το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar, το οποίο «είναι σχεδιασμένο για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων καλωδίων μας».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κίνηση με το λέιζερ «εξαιρετικά επικίνδυνη ρωσική ενέργεια», ενώ πρόσθεσε ότι «είναι η δεύτερη φορά φέτος που αυτό το πλοίο, το Yantar, έχει αναπτυχθεί σε βρετανικά ύδατα».

Ο Χίλι έστειλε μάλιστα ένα σαφές μήνυμα στη Μόσχα τονίζοντας: «Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι το εξής: Σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και αν το Yantar βρεθεί πιο νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι».

Εντείνει το «σφυροκόπημα» στην Ουκρανία η Ρωσία

Η Ρωσία, εν τω μεταξύ, εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις της κατά περιοχών της Ουκρανίας, αφήνοντας πολλούς νεκρούς και ακόμα περισσότερους τραυματίες.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην πόλη Τερνοπίλ, στη δυτική Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 66 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 14 παιδιών. Επίσης, τόνισαν ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα χαρακτήρισε «βάρβαρη» τη ρωσική επίθεση στο Τερνοπίλ, προσθέτοντας: «Αυτά είναι στην πραγματικότητα τα "ειρηνευτικά σχέδια" της Ρωσίας. Αυτή η τρομοκρατία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με συλλογική ισχύ και πίεση στη Μόσχα».

Ισχυρά πλήγματα δέχθηκαν επίσης πόλεις Λβιβ και Ιβάνο-Φρανκίφσκ, ενώ επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε τρεις περιοχές στο Χάρκοβο προκάλεσαν ζημίες σε πολυκατοικίες τραυματίζοντας περισσότερους από 30 άνθρωπους.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι ζημιές υπέστησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές και σε άλλα μέρη της δυτικής Ουκρανίας, με το υπουργείο Ενέργειας της χώρας να σημειώνει ότι αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 470 drones και 47 πυραύλους, προκαλώντας «σημαντικές καταστροφές», επαναλαμβάνοντας ότι το Κρεμλίνο στοχοποίησε για μια ακόμα φορά πολιτικούς στόχους. Σε βίντεο μάλιστα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα συγκρότημα διαμερισμάτων να έχει καταρρεύσει.

Στην Τουρκία ο Ζελένσκι για «αναζωογόνηση» των ειρηνευτικών συνομιλιών

Η τελευταία σφοδρή επίθεση της Ρωσίας σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Τουρκία για να συναντηθεί με τον ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να «αναζωογονήσει» τις ειρηνευτικές συνομιλίες και τις ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία - καθώς η Άγκυρα έχει υπάρξει συνομιλητής και των δύο πλευρών σε παλαιότερες προσπάθειες.

Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όχι όμως και της Ρωσίας.

