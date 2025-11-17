Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, με έναν νεκρό

Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου την Κυριακή στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας. Το περιστατικό σημειώθηκε παρά την κατάπαυση του πυρός που παραμένει σε ισχύ ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, «πλήγμα του ισραηλινού εχθρού (...) εναντίον οχήματος στην πόλη Αλ Μανσούρι, στην περιφέρεια της Τύρου, σκότωσε έναν πολίτη».

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, το θύμα ήταν ο διευθυντής σχολείου στην περιοχή, Μοχάμεντ Σουάιχ, ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα ισραηλινού drone.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις σχετικές πληροφορίες.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL) κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον μελών της στο νότιο τμήμα της χώρας. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, υπογράμμισε πως δεν στοχοποίησε «εσκεμμένα» τους κυανόκρανους.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024 και έβαλε τέλος σε εχθροπραξίες άνω του ενός έτους μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στη λιβανική επικράτεια. Οι επιχειρήσεις στοχεύουν κυρίως σε οχυρά του σιιτικού κινήματος, με στόχο, όπως υποστηρίζουν οι ισραηλινές αρχές, την αποτροπή ανοικοδόμησης κατεστραμμένων υποδομών της Χεζμπολάχ.

Η FINUL συνεργάζεται με τον στρατό του Λιβάνου για την εφαρμογή της συμφωνίας της 27ης Νοεμβρίου 2024.

Η Χεζμπολάχ φέρεται να έχει αποδυναμωθεί από τον πόλεμο με το Ισραήλ, ενώ οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της οργάνωσης και την ανάθεση της ευθύνης αυτής στον εθνικό στρατό. Ωστόσο, το σιιτικό κίνημα αρνείται να αποδεχθεί κάτι τέτοιο.

