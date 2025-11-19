Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τεράστια έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία – Άνθρωποι τρέχουν να σωθούν (βίντεο) 

Το Σεμέρου εκτόξευσε ένα σύννεφο τέφρας ύψους σχεδόν 5 χιλιομέτρων - Εντολές εκκένωσης για τον φόβο πυροκλαστικών ροών και «χιονοστιβάδων» λάβας

σεμερου ινδονησια

Με μία τεράστια έκρηξη ξύπνησε το ηφαίστειο Σεμέρου στην ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας

Κατά την έκρηξη, το ηφαίστειο εκτόξευσε ένα σύννεφο τέφρας ύψους σχεδόν 5 χιλιομέτρων και οι άνθρωποι σε ακτίνα πολλών εκατοντάδων μέτρων κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους για να σώσουν τη ζωή τους. 

«Καλούμε το κοινό να αποφεύγει δραστηριότητες σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τον κρατήρα ή την κορυφή του όρους Σεμέρου, λόγω του κινδύνου εκτόξευσης πυρακτωμένων πετρωμάτων», δήλωσε ο Μούκντας Σοφιάν, αξιωματικός στο παρατηρητήριο του όρους Σεμέρου.

Υπάρχει η πιθανότητα πυροκλαστικών ροών και «χιονοστιβάδων» λάβας.

Επίσης εκδόθηκε επείγουσα προειδοποίηση για τις πτήσεις πάνω από την περιοχή.

To ηφαίστειο -  επίσης γνωστό ως Μαχαμέρου, είναι η ψηλότερη κορφή της Ιάβας, δημοφιλής ορειβατικός προορισμός, αλλά και  επικίνδυνο επειδή εκλύει τοξικά αέρια.

Το Σεμέρου θεωρείται ότι είναι σε φάση έκρηξης από το 1967 μέχρι σήμερα. 
Έχει εκραγεί τουλάχιστον 55 φορές από το 1818, 10 από τις οποίες ήταν θανάσιμες. 
Οι ισχυρότερες εκρήξεις παράγουν πυροκλαστικές ροές που φτάνουν μέχρι τους πρόποδες του ηφαίστειου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ινδονησία ηφαίστειο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark