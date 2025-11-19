Με μία τεράστια έκρηξη ξύπνησε το ηφαίστειο Σεμέρου στην ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας.

Κατά την έκρηξη, το ηφαίστειο εκτόξευσε ένα σύννεφο τέφρας ύψους σχεδόν 5 χιλιομέτρων και οι άνθρωποι σε ακτίνα πολλών εκατοντάδων μέτρων κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους για να σώσουν τη ζωή τους.

Mount Semeru, Indonesia’s highest peak on Java island, has once again erupted with heightened volcanic activity ⤵️ pic.twitter.com/qqdgyi3VB6 — Anadolu English (@anadoluagency) November 19, 2025

«Καλούμε το κοινό να αποφεύγει δραστηριότητες σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τον κρατήρα ή την κορυφή του όρους Σεμέρου, λόγω του κινδύνου εκτόξευσης πυρακτωμένων πετρωμάτων», δήλωσε ο Μούκντας Σοφιάν, αξιωματικός στο παρατηρητήριο του όρους Σεμέρου.

Υπάρχει η πιθανότητα πυροκλαστικών ροών και «χιονοστιβάδων» λάβας.

Damn! Scary video of the pyroclastic flow from Semeru not long ago 👀 pic.twitter.com/Bnia6c3ujn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 19, 2025

Επίσης εκδόθηκε επείγουσα προειδοποίηση για τις πτήσεις πάνω από την περιοχή.

VolcanoVision: Mount Semeru in East Java, Indonesia has erupted again!

📡 What We Know: Mount Semeru in East Java, Indonesia, erupted dramatically today, sending ash plumes into the sky and prompting evacuations. Authorities are closely monitoring the situation as safety… pic.twitter.com/1gPJfOhwjU — John Cremeans (@JohnCremeansX) November 19, 2025

To ηφαίστειο - επίσης γνωστό ως Μαχαμέρου, είναι η ψηλότερη κορφή της Ιάβας, δημοφιλής ορειβατικός προορισμός, αλλά και επικίνδυνο επειδή εκλύει τοξικά αέρια.

Το Σεμέρου θεωρείται ότι είναι σε φάση έκρηξης από το 1967 μέχρι σήμερα.

Έχει εκραγεί τουλάχιστον 55 φορές από το 1818, 10 από τις οποίες ήταν θανάσιμες.

Οι ισχυρότερες εκρήξεις παράγουν πυροκλαστικές ροές που φτάνουν μέχρι τους πρόποδες του ηφαίστειου.

Πηγή: skai.gr

