Νέα επίθεση των Ισραηλινών στο Λίβανο. Αυτή τη φορά, επιτέθηκαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τη Σιδώνα. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός αναφέρει 11 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε μέλη του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, τα οποία, όπως επιχειρούσαν σε ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα μέσα στον πολυσύχναστο παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων Αΐν αλ-Χίλγουε.
Αντίστοιχο χτύπημα στα νότια του Λιβάνου είχε γίνει και πριν από δέκα μέρες, με το Τελ Αβίβ να δείχνει διάθεση να συνεχίσει την πολεμική του δραστηριότητα στη γειτονική χώρα.
