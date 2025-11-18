Νέα επίθεση των Ισραηλινών στο Λίβανο. Αυτή τη φορά, επιτέθηκαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τη Σιδώνα. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός αναφέρει 11 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε μέλη του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, τα οποία, όπως επιχειρούσαν σε ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα μέσα στον πολυσύχναστο παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων Αΐν αλ-Χίλγουε.

Αντίστοιχο χτύπημα στα νότια του Λιβάνου είχε γίνει και πριν από δέκα μέρες, με το Τελ Αβίβ να δείχνει διάθεση να συνεχίσει την πολεμική του δραστηριότητα στη γειτονική χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.