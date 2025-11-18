Λογαριασμός
Λίβανος: 13 νεκροί από ισραηλινά πυρά στην πόλη Σιδώνα

Η επίθεση έγινε στην πόλη Σιδώνα, στα νοτιοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με ανακοινωθέν του υπουργείου Υγείας - Αντίστοιχο χτύπημα είχε γίνει προ δεκαημέρου

Λίβανος

Νέα επίθεση των Ισραηλινών στο Λίβανο. Αυτή τη φορά, επιτέθηκαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τη Σιδώνα. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός αναφέρει 11 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε μέλη του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, τα οποία, όπως επιχειρούσαν σε ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα μέσα στον πολυσύχναστο παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων Αΐν αλ-Χίλγουε.

Αντίστοιχο χτύπημα στα νότια του Λιβάνου είχε γίνει και πριν από δέκα μέρες, με το Τελ Αβίβ να δείχνει διάθεση να συνεχίσει την πολεμική του δραστηριότητα στη γειτονική χώρα. 

