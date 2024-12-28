Λογαριασμός
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα υποβληθεί σε αφαίρεση προστάτη

O Μπενιαμίν Νετανιάχου διαγνώστηκε με λοίμωξη του ουροποιητικού

Ισραήλ: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα υποβληθεί σε αφαίρεση προστάτη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα εισαχθεί την Κυριακή σε νοσοκομείο για αφαίρεση προστάτη, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Νετανιάχου διαγνώστηκε με λοίμωξη του ουροποιητικού λόγω καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου
