Ισραήλ: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα υποβληθεί σε αφαίρεση προστάτη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα εισαχθεί την Κυριακή σε νοσοκομείο για αφαίρεση προστάτη, ανακοίνωσε το γραφείο του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Νετανιάχου διαγνώστηκε με λοίμωξη του ουροποιητικού λόγω καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.
Πηγή: skai.gr
