Ισραήλ: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα υποβληθεί σε αφαίρεση προστάτη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα εισαχθεί την Κυριακή σε νοσοκομείο για αφαίρεση προστάτη, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Νετανιάχου διαγνώστηκε με λοίμωξη του ουροποιητικού λόγω καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.