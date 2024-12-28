Μασκ: Απειλεί με «πόλεμο» όσους «Τραμπικούς» αντιδρούν στο πρόγραμμα H-1B

Ο Ίλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, πήρε… το όπλο του. Διεμήνυσε ότι θα πάει σε «πόλεμο» για να υπερασπιστεί το πρόγραμμα θεωρήσεων H-1B για ξένους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης στον τομέα της τεχνολογίας, εν μέσω διαμάχης μεταξύ των μακροχρόνιων υποστηρικτών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των πρόσφατων υποστηρικτών από τον κλάδο της τεχνολογίας, όπως ο ίδιος.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μασκ είπε: «Ο λόγος που βρίσκομαι στην Αμερική μαζί με τόσους πολλούς σημαντικούς ανθρώπους που έχτισαν την SpaceX, την Tesla και εκατοντάδες άλλες εταιρείες και έκαναν την Αμερική ισχυρή είναι το H1B».

«Θα πάω σε πόλεμο για αυτό το θέμα, πόλεμο τέτοιας έκτασης που δεν μπορείτε να κατανοήσετε», προειδοποίησε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.

Ο Μασκ, πολιτογραφημένος πολίτης των ΗΠΑ, γεννημένος στη Νότια Αφρική, έχει βίζα H-1B και η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Tesla έλαβε 724 από αυτές τις βίζες φέτος. Οι βίζες H-1B αφορούν συνήθως τριετείς περιόδους, αν και οι κάτοχοί τους μπορούν να τις παρατείνουν ή να υποβάλουν αίτηση για πράσινη κάρτα.

Η οργή των επικεφαλής του MAGA (Make America Great Again) τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τις βίζες για εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, καθώς δεν επιθυμούν μετανάστες, είτε ανειδίκευτους, είτε υψηλής κατάρτισης.



Ορισμένες εξέχουσες διαδικτυακές προσωπικότητες της «εμπροσθοφυλακής» των Ρεπουμπλικανών κατηγορούν τώρα τον Μασκ ότι χρησιμοποίησε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, για «αντίποινα» σε όσους διαφωνούν με την υποστήριξή του στο πρόγραμμα για βίζες H-1B

Πηγή: skai.gr

