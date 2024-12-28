Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν σήμερα τρία μέλη μιας οικογένειας για τη δολοφονία της 8χρονης στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ της Τουρκίας, μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ σε όλη τη χώρα.

Η μικρή Ναρίν Γκιουράν αγνοείτο επί 19 ημέρες. Τον Σεπτέμβριο βρέθηκε το πτώμα της, μέσα σε έναν σάκο, σε έναν ποταμό, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το χωριό όπου ζούσε με την οικογένειά της.

Έπειτα από μια συνεδρίαση με πολλές εντάσεις, το δικαστήριο του Ντιγιάρμπακιρ καταδίκασε τη μητέρα, τον μεγαλύτερο αδελφό της Ναρίν και τον θείο της σε ισόβια κάθειρξη για την «εκ προθέσεως και από κοινού» δολοφονία, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρούσα στη δικαστική αίθουσα.

Ο δικαστής καταδίκασε έναν άλλο ύποπτο, τον Νεβζάτ Μπαχτιάρ, ο οποίος είχε ομολογήσει τον φόνο, σε φυλάκιση 4 ετών και 6 μηνών.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε η εισαγγελία του Ντιγιάρμπακιρ, τέθηκαν υπό κράτηση συνολικά 21 ύποπτοι. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν οι γονείς και ο μεγαλύτερος αδελφός της Ναρίν.

Το κορίτσι εξαφανίστηκε στις 21 Αυγούστου. Πολλοί γνωστοί Τούρκοι συμμετείχαν τότε σε μια εκστρατεία, στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, με σύνθημα «Βρείτε τη Ναρίν». Όταν η 8χρονη βρέθηκε νεκρή, ο ίδιος ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι «θα παρακολουθεί τη δικαστική διαδικασία για να διασφαλίσει ότι εκείνοι που μας πήραν τη Ναρίν θα λάβουν την αυστηρότερη τιμωρία που τους αξίζει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.