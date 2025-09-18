Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατακεραύνωσε για ακόμα μια φορά όσους κατηγορούν διαδικτυακά το Ισραήλ για τη δολοφονία του Αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, υπονοώντας ότι ενδέχεται να τις διαδίδουν άτομα που πληρώνονται από το Κατάρ.

«Ο Γιόζεφ Γκέμπελς, ο υπουργός προπαγάνδας των Ναζί, είπε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα, τόσο πιο γρήγορα θα εξαπλωθεί», λέει ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X. «Λοιπόν, κάποιος έχει επινοήσει ένα τερατώδες μεγάλο ψέμα, ότι το Ισραήλ είχε κάποια σχέση με τη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Αυτό είναι τρελό. Είναι ψευδές. Είναι εξωφρενικό», λέει, επαινώντας τον Κερκ για τον ενθουσιώδη φιλοϊσραηλινό ακτιβισμό του και σημείωσε ότι είχαν μιλήσει πολλές φορές και ότι τον είχε πρόσφατα προσκαλέσει τον Κερκ να επισκεφθεί το Ισραήλ.

Charlie Kirk was a great man. He deserves honor - not lies. pic.twitter.com/NwEN4B2q7w — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 18, 2025

Φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διαδίδουν ότι το εβραϊκό κράτος βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία Κερκ, λόγω της ήπιας κριτικής που εξέφρασε για τις πολιτικές του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου ωστόσο από την πλευρά του υποστηρίζει ότι χαιρέτισε την περιστασιακή διαφορετική άποψη επειδή «αυτή είναι η ουσία του Τσάρλι, η ουσία μιας ελεύθερης χώρας» και επειδή γνώριζε ότι οι προτάσεις του Κερκ «πηγάζουν πάντα από την καρδιά του, από την αγάπη του για το Ισραήλ και από την αγάπη του για τον εβραϊκό λαό».

«Τώρα, κάποιοι διαδίδουν αυτές τις αηδιαστικές φήμες — ίσως από εμμονή, ίσως με χρηματοδότηση από το Κατάρ», προσθέτει ο πρωθυπουργός, καταλήγοντας ότι ο Κερκ αξίζει «τιμή, όχι ψέματα».

