Όταν έγινε γνωστό ότι κόβεται η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, οι καλεσμένοι που ήταν να εμφανιστούν στο επεισόδιο της Τετάρτης βρίσκονταν ήδη καθ' οδόν προς το El Capitan Theater στο Χόλιγουντ, όπου γυρίζεται το «Jimmy Kimmel Live!», σύμφωνα με πληροφορίες του CNN.

Η ξαφνική απόφαση του ABC να κόψει την εκπομπή ήρθε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Brendan Carr, σε ένα podcast ότι η FCC θα μπορούσε να προχωρήσει στην ανάκληση των αδειών των θυγατρικών του ABC, ως μέσο για να αναγκάσει την Disney, μητρική εταιρεία της ABC, να τιμωρήσει τον Κίμελ για τις δηλώσεις του σχετικά με τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των γεγονότων, τα μέλη του προσωπικού του Κίμελ εργάζονταν ως συνήθως το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα ΗΠΑ), πραγματοποιώντας τηλεφωνικές κλήσεις με τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων σχετικά με τα επερχόμενα επεισόδια, λίγο πριν ανακοινωθεί η απόφαση.

Πολλοί δημοσιογράφοι, παραγωγοί και στελέχη των μέσων ενημέρωσης του Χόλιγουντ που μίλησαν στο CNN εξέφρασαν την έκπληξή τους για τον τερματισμό της εκπομπής.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», δήλωσε ένας υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων διασημοτήτων στο CNN. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι πραγματικότητα», είπε ένα στέλεχος του χώρου. Οι υπάλληλοι της ABC επίσης έμειναν έκπληκτοι από την είδηση.

Ο Κίμελ έχει βαθιές ρίζες στο τηλεοπτικό δίκτυο. Η εκπομπή του παίζει για πάνω από δύο δεκαετίες, ενώ η σύζυγός του, Μόλι ΜακΝίρνι, είναι η επικεφαλής σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός του «Jimmy Kimmel Live!».

Μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη ρευστή και ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση δήλωσε στο CNN ότι το «Jimmy Kimmel Live!» δεν έχει ακυρωθεί, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψει στον αέρα.

Έξω από το Theater στο Χόλιγουντ, μερικοί θεατές περίμεναν στην ουρά για πάνω από μία ώρα, όταν τους ανακοινώθηκε ότι η μαγνητοσκόπηση είχε ακυρωθεί.

Ένα ζευγάρι που είχε ταξιδέψει από τη Βιρτζίνια στο Λος Άντζελες για διακοπές, προκειμένου να παρακολουθήσει την εκπομπή του Κίμελ, χαρακτήρισε την απόφαση του ABC «γελοία». «Τι γίνεται με την ελευθερία του λόγου; Γιατί να ακυρωθεί η εκπομπή του επειδή ο Κίμελ εξέφρασε την άποψή του;» δήλωσε η Gina Blackwell στο CNN. «Ξύπνα Αμερική. Έχουμε κολλήσει στην ηλιθιότητα», είπε ο Michael Blackwell.

Αρκετοί εκπρόσωποι του χώρου που μίλησαν στο CNN αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο να επιστρέψει η εκπομπή στον αέρα, αναφέροντας το τρέχον πολιτικό κλίμα και επισημαίνοντας ότι ο Κίμελ είναι από καιρό ένθερμος επικριτής του Αμερικανού προέδρους Ντόναλντ Τραμπ.

«Εξαιρετικά νέα για την Αμερική: Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που αντιμετώπιζε προβλήματα τηλεθέασης, ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ. Συγχαρητήρια στο ABC που τελικά βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Τετάρτη το βράδυ. «Ο Κίμελ δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ ταλέντο και έχει χειρότερη τηλεθέαση ακόμα και από τον Κολμπέρτ, αν αυτό είναι δυνατό. Αυτό αφήνει τον Τζίμι και τον Σεθ, δύο απόλυτους χαμένους, στο Fake News NBC. Η τηλεθέασή τους είναι επίσης φρικτή. Κάν' το NBC!!!»

Ένας εκπρόσωπος του ABC δεν απάντησε στο αίτημα της CNN για σχολιασμό σχετικά με το αν ο Κίμελ και η ομάδα του του θα συνεχίσουν να αμείβονται κατά τη διάρκεια της αναστολής της εκπομπής.

Δεδομένου του ιστορικού του παρουσιαστή με τον Τραμπ, φαίνεται απίθανο να θελήσει να φιλτράρει τα σχόλιά του ή το χιούμορ του αν ή όταν επιστρέψει στην τηλεόραση. Το τρέχον συμβόλαιο του Κίμελ λήγει τον Μάιο. Ο παρουσιαστής είχε κάνει συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του το 2022, δηλώνοντας δημοσίως ότι είχε σκεφτεί τον τερματισμό της εκπομπής. «Μετά από δύο δεκαετίες στο ABC, ανυπομονώ τώρα για τα τρία χρόνια της «ήσυχης παραίτησης» όπως λένε, είχε αστειευτεί σε δήλωσή του όταν ανακοινώθηκε η παράταση του συμβολαίου του.

Το Χόλιγουντ επέκρινε σφοδρά τον Λευκό Οίκο για την επίθεση κατά της ελευθερίας του λόγου, καθώς το ABC έκοψε την εκπομπή του Κίμελ, υπό την απειλή ρυθμιστικών μέτρων από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής, ανέφερε στον μονόλογό του τη Δευτέρα ότι οι σύμμαχοι του Κερκ χρησιμοποιούσαν τον θάνατό του για να «κερδίσουν πολιτικά πόντους».

Τα συνδικάτα που εκπροσωπούν συγγραφείς και ηθοποιούς ανέφεραν ότι η κίνηση αυτή ισοδυναμεί με επίθεση στα συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου, λέγοντας ότι το ABC δεν έπρεπε να υποκύψει στην πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο τερματισμός της εκπομπής του Κίμλεν αποτελεί την τελευταία ενέργεια εναντίον προσωπικοτήτων των μέσων ενημέρωσης, ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και υπαλλήλων εταιρειών για τις δηλώσεις τους σχετικά με τον Κερκ, μετά τη δολοφονία του 31χρονου πριν από μια εβδομάδα στη Γιούτα.

«Αυτό που έχουμε υπογράψει - όσο οδυνηρό και αν είναι μερικές φορές - είναι η συμφωνία του να διαφωνούμε», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση η Writers Guild of America West και η Writers Guild of America East. «Ντροπή σε όσους στην κυβέρνηση ξεχνούν αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια. Όσο για τους εργοδότες μας, τα λόγια μας σας έχουν κάνει πλούσιους. Η σιωπή μας φτωχαίνει ολόκληρο τον κόσμο».

Ένας 22χρονος ύποπτος έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Κερκ, αλλά το ακριβές κίνητρό του παραμένει ασαφές. Ο θάνατος του Κερκ προκάλεσε κύμα θλίψης στους θαυμαστές του, ενώ ταυτόχρονα ώθησε ορισμένους εξέχοντες υποστηρικτές της ακροδεξιάς να στοχοποιήσουν άτομα που είχαν επικρίνει τις απόψεις του Κερκ ή που έκαναν αστεία για τη δολοφονία του.

Η SAG-AFTRA, η ένωση που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, καταδίκασε την ακύρωση της εκπομπής, λέγοντας ότι «η απόφαση να ανασταλεί η μετάδοση του Jimmy Kimmel Live! είναι ένα είδος καταπίεσης που θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες όλων», ενώ ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ έγραψε στο X ότι «αυτό δεν είναι σωστό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να ανακαλέσει τις άδειες τηλεοπτικών σταθμών και έχει ασκήσει πίεση στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να σταματήσουν να μεταδίδουν περιεχόμενο που θεωρεί μη αποδεκτό για τον ίδιο. Έχει επίσης στρέψει την οργή του προς τα έντυπα μέσα ενημέρωσης, καταθέτοντας αγωγή για δυσφήμιση ύψους 15 δισ. δολαρίων εναντίον των New York Times.

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών ανέφερε ότι «η FCC του Τραμπ εντόπισε σχόλια που δεν της άρεσαν και απείλησε το ABC με ακραία αντίποινα. Πρόκειται για κρατική λογοκρισία».

