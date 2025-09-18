Η βοηθός ύπατου αρμοστή για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ, Ρουβεντρίνη Μνικντιουέλα, άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίον η απειλή των μεταναστών χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις για την ικανοποίηση των συμφερόντων τους, προς τους δημοσιογράφους ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, σε κλειστή ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε χθες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Καθημερινή, για πρώτη φορά η Ύπατη Αρμοστεία αποδέχθηκε δημοσίως τη δημιουργία κέντρων εξέτασης αιτημάτων ασύλου εκτός ΕΕ, καθώς και τη δημιουργία κέντρων παραμονής όσων κρίνονται ότι δεν δικαιούνται άσυλο. Όσον αφορά την τρίμηνη αναστολή του δικαιώματος κατάθεσης αιτήματος ασύλου που έχει επιβάλει η Ελλάδα - και η οποία λήγει στις 9 Οκτωβρίου - για όσους έρχονται από τη Λιβύη, η κ. Μνικντιουέλα δήλωσε ότι ελπίζει πως δεν θα επεκταθεί.

«Ο θεσμός του ασύλου δεν πρέπει ποτέ να αμφισβητείται, ακόμη και στο όνομα κρατικών συμφερόντων. Η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες και άλλες μετέπειτα συμφωνίες έσωσαν εκατομμύρια ζωές. Χωρίς αυτές, αναρίθμητοι άνθρωποι θα είχαν πεθάνει επειδή έτρεξαν μακριά από τον πόλεμο και τη βία, αναζητώντας ασφάλεια», σημείωσε εμφατικά η βοηθός ύπατου αρμοστή. Οι μετακινήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν όσο οι συγκρούσεις συνεχίζονται, όπως τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι πλούσιες χώρες που συνήθως μιλούν για απόβαση προσφύγων και μεταναστών, δεν είναι αυτές που δέχονται το μεγαλύτερο βάρος.

«Γρίφος» η χωροθέτηση των 2 δομών φιλοξενίας στην Κρήτη

Στο μεταξύ, κορυφώνονται οι αντιδράσεις για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού στην Κρήτη από την κυβέρνηση, δεδομένου ότι το πρόβλημα και οι πιέσεις προς το Λιμενικό και την τοπική αυτοδιοίκηση συνεχίζονται. Χθες Τετάρτη στην πρόχειρη δομή που λειτουργεί στο εκθεσιακό κέντρο στην Αγιά Χανίων, όπου παραμένουν 1.013 άτομα, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μεταναστών, δεδομένου ότι αρκετοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί από τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, πάντως, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της αναστολής κατάθεσης των αιτημάτων ασύλου. Κυβερνητικές πηγές συνέδεσαν την απόφαση για την αναστολή ασύλου με τις εξελίξεις στη Λιβύη.

Χθες στη συνάντηση του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποφασίστηκε ότι θα δημιουργηθούν δυο δομές φιλοξενίας στην Κρήτη, ωστόσο η χωροθέτησή τους παραμένει ένας δύσκολος προς επίλυση γρίφος. Από την πλευρά της, η τοπική αυτοδιοίκηση καλεί την κυβέρνηση να αποφασίσει, ωστόσο ταυτόχρονα οι πιέσεις από τοπικούς παράγοντες να μην γίνει δομή στην περιοχή είναι ασφυκτικές.

