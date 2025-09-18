Η κινητοποίηση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων προκάλεσε το ενδιαφέρον των τουρκικών ΜΜΕ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Στην τουρκική NAVTEX οι Έλληνες αντέδρασαν με στρατιωτική άσκηση στο Αιγαίο στις 5 τα ξημερώματα» ανέφεραν.

Τηλεοπτικό δίκτυο HABER GLOBAL: «Πριν από λίγες ημέρες είχε εκδοθεί NAVTEX για τα σημεία ερευνών του Piri Reis στο Αιγαίο. Αμέσως μετά από αυτή την ενέργεια, η Ελλάδα που θέλει να κρατά θερμά τα νερά του Αιγαίου ξεκίνησε στρατιωτική άσκηση. Η Navtex που εκδόθηκε για το Piri Reis εξόργισε την Ελλάδα. Κινητοποιήθηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ήρθε ένα απειλητικό βήμα. Δόθηκε εντολή για έναρξη μεσαίου μεγέθους στρατιωτικής άσκησης».

Τηλεοπτικό δίκτυο HABERTURK: «Σήμερα αιφνιδιαστικά όταν οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 5 τα ξημερώματα, ο ελληνικός στρατός ξεκίνησε μια άσκηση σε όλο το Αιγαίο».

Ερντογάν: Εμείς κυβερνήσαμε την Ιερουσαλήμ για πολλούς αιώνες, η Ιερουσαλήμ είναι στην καρδιά μας

«Εμείς μαζί με 2 δισ. μουσουλμάνους δεν θα υποχωρήσουμε από τα δικαιώματά μας στην ανατολική Ιερουσαλήμ»

«Ως μέλος ενός λαού που έχει αναλάβει για πολλούς αιώνες να είναι σημαιοφόρος του Ισλάμ, ζήσαμε την τιμή να κυβερνήσουμε την Ιερουσαλήμ για 400 ολόκληρα χρόνια. Ο Νετανιάχου δεν τα ξέρει αυτά. Αλλά τα επαναλαμβάνω και πάλι από εδώ μήπως και τα μάθει. Με τον σεβασμό, τη σοφία και την ανοχή που ενσαρκώνει η φράση «Δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά ο Αλλάχ, Aβραάμ Χαλιλουλάχ», εμείς κάναμε αυτή τη δοξασμένη πόλη μια γη ειρήνης και ευημερίας για όλες τις θρησκείες εδώ και αιώνες. Σεβαστήκαμε τα δικαιώματα των Χριστιανών και των Εβραίων, καθώς και των Μουσουλμάνων.

»Το μισό της καρδιάς μας είναι η Μέκκα, το άλλο μισό η Μεδίνα. Πιο πάνω από αυτά σαν ένα τούλι βρίσκεται η Ιερουσαλήμ. H Ιερουσαλήμ μαζί με εμάς είναι κοινός αγώνας, η μνήμη και η κοινή κληρονομιά και των 2 δισεκατομμύρια μουσουλμάνων. Δεν επιτρέπουμε να λερώσουν την Ιερουσαλήμ τα αμαρτωλά χέρια να μολύνουν την Ιερουσαλήμ.Ξέρω ότι ο πόνος αυτών των ατόμων που μοιάζουν με Χίτλερ μπορεί να μην υποχωρήσει ποτέ. Ας συνεχίσουν να ξεσπούν σε θυμό. Εμείς, ως Μουσουλμάνοι, δεν θα υποχωρήσουμε από τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Τα τουρκικά μέσα ανέφεραν «εμείς έχουμε το φιρμάνι της Ιερουσαλήμ και τον τίτλο ιδιοκτησίας της Γάζας».

Πηγή: skai.gr

