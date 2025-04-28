Ισραήλ: Ο επικεφαλής της Σιν Μπετ ανακοίνωσε την παραίτησή του

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών του Ισραήλ, Ρόνεν Μπαρ, ανακοίνωσε ότι παραιτείται και θα αποχωρήσει από τη θέση αυτή στις 15 Ιουνίου.

Ο Μπαρ είχε συγκρουστεί το τελευταίο διάστημα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ξεκίνησε τη διαδικασία απόλυσής του. Από την πλευρά του, ο Μπαρ προσέφυγε στα δικαστήρια αμφισβητώντας το δικαίωμα του Νετανιάχου να τον αποπέμψει.

«Έπειτα από 35 χρόνια υπηρεσίας, ώστε να υπάρξει μια συντεταγμένη διαδικασία διορισμού μόνιμου διαδόχου και μια επαγγελματική μεταβίβαση της εξουσίας, θα βάλω τέλος στα καθήκοντά μου, στις 15 Ιουνίου» ανέφερε ο Μπαρ στο περιθώριο μιας τελετής εντός της υπηρεσίας Σιν Μπετ.

Πηγή: skai.gr

