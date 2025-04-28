Ρούμπιο στον Λαβρόφ: Είναι καιρός να τελειώσει ο «παράλογος πόλεμος» στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ ότι είναι καιρός να τελειώσει ο "παράλογος πόλεμος" στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να διευκολύνουν το τέλος αυτού του παράλογου πολέμου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους, σε αυτήν την αναφορά για την τηλεφωνική συνομιλία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, και η οποία είχε ήδη ανακοινωθεί από τη Ρωσία.

Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε επίσης με τον Σεργκέι Λαβρόφ για "τα επόμενα στάδια στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και για την ανάγκη να μπει τέλος στον πόλεμο από τώρα".

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε προτού ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοινώσει τριήμερη εκεχειρία στην Ουκρανία από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, με την ευκαιρία των εορτασμών της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε την Κυριακή ότι η εβδομάδα αυτή θα είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση των προσπαθειών για το τέλος του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί να σταματήσει τον πόλεμο ήδη από την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο NBC News την Κυριακή, ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν "λόγοι να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά και λόγοι να είμαστε ρεαλιστές" και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αποφασίσουν να επικεντρωθούν σε άλλες προτεραιότητες εάν δεν επιτευχθεί μια συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

