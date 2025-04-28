Μακρόν: Τις επόμενες 8-10 ημέρες θα εντείνουμε την πίεση στη Ρωσία

«Τις επόμενες 8-10 ημέρες θα εντείνουμε την πίεση στη Ρωσία», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Paris Match, εκτιμώντας πως «έπεισε τους Αμερικανούς για την πιθανότητα κλιμάκωσης των απειλών και ενδεχομένως των κυρώσεων» σε βάρος της Μόσχας.

«Το προσεχές δεκαπενθήμερο θα είναι καθοριστικό στην προσπάθεια επίτευξης αυτής της εκεχειρίας» που επιθυμούν οι ΗΠΑ, αποδέχεται η Ουκρανία και υποστηρίζουν οι Ευρωπαίοι, αλλά η Ρωσία δεν έχει ακόμη προσυπογράψει, επέμεινε ο πρόεδρος της Γαλλίας μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι το Σάββατο στο Βατικανό.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο «τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, προτρέποντάς τον να υιοθετήσει μια αυστηρότερη γραμμή» απέναντι στον Ρώσο ομόλογό τους, τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παρότι «δεν είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ» στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, τελικά μίλησαν «για λίγα λεπτά». «Του είπα επανειλημμένως: πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί με τους Ρώσους», δήλωσε ο Μακρόν.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, μαζί με τους Αμερικανούς, να σκληρύνουμε τη στάση μας απέναντι στη Ρωσία για να επιτύχουμε αυτήν την κατάπαυση του πυρός», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας. «Θεωρώ πως θα μπορέσουμε, χάρη σε αυτήν τη συνάντηση στο Βατικανό, να εντείνουμε ξανά την πίεση στη Ρωσία. Αυτός ήταν ο επιθυμητός στόχος, επειδή δεν ήταν σωστό να ασκείται πίεση μόνο στην Ουκρανία», συνέχισε.

Η επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνει δύο συναντήσεις που θα αναδείξουν την ευρωπαϊκή στρατηγική του Εμανουέλ Μακρόν. Στις 7 Μαΐου θα υποδεχθεί τον μελλοντικό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, στην πρώτη του επίσκεψη στο Παρίσι ως επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης. Στις 9 Μαΐου θα συναντήσει τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στη Νανσί, για να υπογράψουν «σύμφωνο φιλίας» μεταξύ Γαλλίας και Πολωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

