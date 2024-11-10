Ισραήλ: Ο αρχηγός του στρατού ενέκρινε την επέκταση της χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο

Ανατροπή δεδομένων στον Λίβανο. Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Χέρτζι Χαλέβι ενέκρινε την επέκταση της χερσαίας επιχείρησης στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρο Ιωαννίδη και τοπικά ΜΜΕ.



Ο ισραηλινός στρατός και οι συναρμόδιοι φορείς ασφαλείας του Ισραήλ εξέταζαν το ενδεχόμενο να ανακοινώσουν το τέλος της χερσαίας επιχείρησης την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Χαλέβι ενέκρινε νέα σχέδια για τη Βόρεια Διοίκηση του Ισραηλινού Στρατού (αρμόδια για τον Λίβανο) και επέκτεινε τους στρατιωτικούς ελιγμούς, τη στιγμή που πυρήνες της Χεζμπολάχ παραμένουν ενεργοί.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι νέοι στρατιωτικοί ελιγμοί μάλιστα, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν χιλιάδες μόνιμους και εφέδρους στρατιώτες.

Η απόφαση των IDF έρχεται μετά την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσεγγίζει περισσότερο τις θέσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μεσανατολικό έναντι του Τζο Μπάιντεν, ή της Κάμαλα Χάρις.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι είχε συνομιλίες με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ τρεις φορές κατά τις τελευταίες ημέρες με στόχο την ενίσχυση της ισχυρής συμμαχίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

«Ήταν πολύ καλές και πολύ σημαντικές συνομιλίες. Συμφωνούμε απολύτως με κάθε πτυχή της ιρανικής απειλής και του κινδύνου που αυτή συνιστά. Βλέπουμε επίσης τις μεγάλες ευκαιρίες ενώπιον του Ισραήλ στον τομέα της ειρήνης και επέκτασής της και σε άλλους τομείς", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου.

Χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου τόνισε ότι μίλησε τρεις φορές με τον επερχόμενο πλανητάρχη «τις τελευταίες ημέρες» - χαρακτηρίζοντάς «σημαντικές» τις συνομιλίες για τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

"Πήγαινε στον Λίβανο και κάνε συμφωνία"

Ο Τραμπ μίλησε με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου στον Λίβανο, Άμος Χόχσταϊν, και του είπε «Πήγαινε να τελειώσεις τη δουλειά σου και να κάνεις μια συμφωνία με τον Λίβανο», σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ρεπορτάζ του λιβανικού καναλιού MTV.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές του λιβανικού καναλιού MTV που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις, μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι ακόμα δυνατή και η αμερικανική διοίκηση βασίζεται στην επίσκεψη του Χόχσταϊν στη Βηρυτό την επόμενη εβδομάδα και στις προσπάθειες του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ανέφερε το κανάλι 12.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.