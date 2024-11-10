Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι είχε συνομιλίες με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τρεις φορές κατά τις τελευταίες ημέρες με στόχο την ενίσχυση της ισχυρής συμμαχίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

«Ηταν πολύ καλές και πολύ σημαντικές συνομιλίες. Συμφωνούμε απολύτως με κάθε πτυχή της ιρανικής απειλής και του κινδύνου που αυτή συνιστά. Βλέπουμε επίσης τις μεγάλες ευκαιρίες ενώπιον του Ισραήλ στον τομέα της ειρήνης και επέκτασής της και σε άλλους τομείς", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου.

Χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου τόνισε ότι μίλησε τρεις φορές με τον επερχόμενο πλανητάρχη «τις τελευταίες ημέρες» - χαρακτηρίζοντάς «σημαντικές» τις συνομιλίες για τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και τις πρόσφατες επιθέσεις σε Ισραηλινούς ποδοσφαιρόφιλους στο Άμστερνταμ, σημειώνοντας πως «θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους πολίτες μας».

Παράλληλα, από την ισραηλινή πλευρά, το γραφείο του προέδρου της χώρας ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο την Τρίτη για να συζητήσουν για τις κρίσεις στη Γάζα και στον Λίβανο.

Την επόμενη μέρα, ο Μπάιντεν θα συναντήσει τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, σηματοδοτώντας την πρώτη τους συνάντηση μετά τις εκλογές.

Πηγή: skai.gr

