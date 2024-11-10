Κούβα: Σεισμοί 5,9 και 6,8 Ρίχτερ σε διάστημα 1 ώρας – Βίντεο με καταστροφές

Δεύτερο ισχυρότερο σεισμό, μεγέθους 6,8 Ρίχτερ ανακοίνωσε το αμερικανικό Γεωδυναμικό Κέντρο σε διάστημα μικρότερο της ώρας από τον πρώτο σεισμό που έπληξε περιοχή της νοτιοανατολικής Κούβας ο οποίος υπολογίζεται τελικά σε 5,9 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του δεύτερου σεισμού είναι στα 23 χιλιόμετρα, ενώ του πρώτου 15 χιλιόμετρα από τις ακτές Μπαρτολομέο Μάσο, της νότιας επαρχίας Γκράνμα.

Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι.

Οι πρώτες εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καταστροφές από τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Πηγή: skai.gr

