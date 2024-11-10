Κούβα: Σεισμοί 5,9 και 6,8 Ρίχτερ σε διάστημα 1 ώρας – Βίντεο με καταστροφές

Δεύτερο ισχυρότερο σεισμό, μεγέθους 6,8 Ρίχτερ ανακοίνωσε το αμερικανικό Γεωδυναμικό Κέντρο σε διάστημα μικρότερο της ώρας από τον πρώτο σεισμό που έπληξε περιοχή της νοτιοανατολικής Κούβας ο οποίος υπολογίζεται τελικά σε 5,9 Ρίχτερ.
Το εστιακό βάθος του δεύτερου σεισμού είναι στα 23 χιλιόμετρα, ενώ του πρώτου 15 χιλιόμετρα από τις ακτές Μπαρτολομέο Μάσο, της νότιας επαρχίας Γκράνμα.
Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι.
⚠Preliminary info: #earthquake (#sismo) about 60 km SW of #Bayamo (#Cuba) 2 min ago (local time 11:49:50)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:— EMSC (@LastQuake) November 10, 2024
📱https://t.co/QMSpuj7wSf
🌐https://t.co/AXvOM7ICIP
🖥https://t.co/wPtMW5OaR1 pic.twitter.com/0UNGflqdmE
Οι πρώτες εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καταστροφές από τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις.
⚠Preliminary info: #earthquake (#sismo) about 60 km SW of #Bayamo (#Cuba) 2 min ago (local time 11:49:50)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:— EMSC (@LastQuake) November 10, 2024
📱https://t.co/QMSpuj7wSf
🌐https://t.co/AXvOM7ICIP
🖥https://t.co/wPtMW5OaR1 pic.twitter.com/0UNGflqdmE
🔴 URGENT | Material damage in #Cuba after double #earthquake : 5.9 and 6.8#Terremotos | #Sismo— Weather monitor (@Weathermonitors) November 10, 2024
Source: Telegram Channel: DomingoChelme pic.twitter.com/LBe1krW8pb
- Πυροβολισμοί έβαψαν με αίμα γιορτή σε πανεπιστήμιο στην Αλαμπάμα- Ενας νεκρός και πολλοί τραυματίες
- Πυροβολισμοί στο Λονδίνο: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες- Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη
- Στρουθοκαμηλισμός α λα γαλλικά: Οι αγορές ανησυχούν, οι πολίτες γκρινιάζουν αλλά ο Μακρόν παραμένει ανέμελος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.