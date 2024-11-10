Γερμανία: Η μάχη των υποψήφιων καγκελαρίων ξεκίνησε

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Μπορεί να μην έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία των πρόωρων εκλογών, όλα ωστόσο πλέον συνηγορούν ότι η Γερμανία δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τον Μάρτιο, όπως πρότεινε αρχικά ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.



Γερμανικά μέσα εκτιμούν ότι ίσως βρεθεί ενδιάμεση λύση, μεταξύ της 19ης Ιανουαρίου που προτείνουν οι Χριστιανοδημοκράτες και τα μέσα Μαρτίου που πρότεινε ο Σολτς. Άλλωστε και ο ίδιος ο Όλαφ Σολτς δήλωσε την Παρασκευή από τη Βουδαπέστη ανοιχτός σε διάλογο.



Αύριο, Δευτέρα, αναμένεται κρίσιμη συνεδρίαση με εκπροσώπους περιφερειών και δήμων ώστε να εξεταστεί κατά πόσο είναι εφικτό να οργανωθούν άμεσα, με διαφάνεια και ασφάλεια ομοσπονδιακές εκλογές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Μερτς και το ηγετικό comeback του Χάμπεκ

Ο προεκλογικός αγώνας πάντως έχει ξεκινήσει για τα καλά. Ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς, έχει ανακοινώσει ήδη από τον Σεπτέμβριο την υποψήφιότητά του για την καγκελαρία, κόβωντας τα φτερά και της αρχηγικές φιλοδοξίες στον Βαυαρό επικεφαλής των «αδελφών» Χριστιανοκοινωνιστών, Μάρκους Ζέντερ.





«Θα με γνωρίσετε καλύτερα προσεχώς» ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς, υποσχόμενος ότι θα δείξει τον πραγματικό του εαυτό στους πολίτες: φιλικός και πιο κοντά στον λαό, από ό,τι δείχνει μέχρι τώρα, κατά τα λεγόμενά του,



Την Παρασκευή ανακοίνωσε με βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού του την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος καγκελάριος για τους Πρασίνους και ο αντικαγκελάριος και υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ, παρά το χαμηλό ποσοστό των Πρασίνων στις δημοσκοπήσεις, που κυμαίνεται από 12 μέχρι 14%. Θεωρεί, όπως είπε στο δίκτυο ARD, ότι το χαμηλό ποσοστό των Πρασίνων οφείλεται στη φθορά από τη συμμετοχή τους στη συγκυβέρνηση, την οποία τορπίλισαν οι Φιλελεύθεροι.

Σολτς ή Πιστόριους… και στο βάθος η Βάιντελ

Στους κόλπους των Σοσιαλδημοκρατών επικρατεί αναβρασμός και οι φήμες εδώ και καιρό δίνουν και παίρνουν. Μπορεί ο Όλαφ Σολτς να διαμηνύει ότι θα είναι και ο επόμενος καγκελάριος, όμως εντός του κόμματος υπάρχει ρεύμα αμφισβήτησης της καταλληλότητας Σολτς και τάση υπέρ του λαοφιλούς υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος εδώ και καιρό κερδίζει τη μάχη της δημοφιλίας στις δημοσκοπήσεις.



Μιλώντας στην εφημερίδα Tagesspiegel ο δήμαρχος του Μονάχου Ντίτερ Ράιτ τοποθετήθηκε ανοιχτά υπέρ του Πιστόριους: «Φυσικά στην επιλογή του υποψηφίου καγκελαρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο δημοφιλέστερος πολιτικός στη Γερμανία». Προς το παρόν ο ίδιος ο Μπόρις Πιστόριους κρατά κλειστά τα χαρτιά του.



Για την ακροδεξιά ΑfD το τοπίο είχε ξεθαριστεί μεταξύ των δύο συμπροέδρων, Τίνο Κρουπάλα και Αλίς Βάιντελ, εδώ και καιρό υπέρ της δεύτερης. Ωστόσο αναμένεται και η επικύρωση της υποψηφιότητάς από τα όργανα του κόμματος.



Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Civey για την ιστοσελίδα t-οnline, στο ερώτημα ποιον ή ποια θα θέλατε για καγκελάριο στο μέλλον το αποτέλεσμα πάντως προβληματίζει.



Το 29% απαντά τον Φρίντριχ Μερτς και το 19% την Αλίς Βάιντελ, την συμπρόεδρο της ακροδεξιάς Έναλλακτική για τη Γερμανία. Μόλις το 5% τον Όλαφ Σολτς και το 16% τον Μπόρις Πιστόριους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.