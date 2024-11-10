Λογαριασμός
Λίβανος: Τουλάχιστον 20 άμαχοι νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε πόλη βόρεια της Βηρυτού

Τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματα - Οι έρευνες στα ερείπια συνεχίζονται για τον εντοπισμό των θυμάτων και τυχόν επιζώντων

Λίβανος: Τουλάχιστον 20 άμαχοι νεκροί από ισραηλινή επιδρομή

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι - ανάμεσά τους τρία παιδιά - σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της σιιτικής πόλης Ααλμάτ,  στα βόρεια της Βηρυτού.

Η πόλη βρίσκεται σε κατά κύριο λόγο χριστιανική περιοχή. 

«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού με στόχο το Ααλμάτ στην περιοχή Τζμπέιλ άφησε πίσω της 20 νεκρούς, ανάμεσά τους τρία παιδιά και έξι τραυματίες», σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Οι έρευνες στα ερείπια συνεχίζονται για τον εντοπισμό των θυμάτων και τυχόν επιζώντων. 
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

