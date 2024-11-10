Η εβδομάδα επιστροφής στο πανεπιστήμιο Tuskegee στην Αλαμπάμα αμαυρώθηκε μετά τον θάνατο ενός ατόμου μετά από δεκάδες πυροβολισμούς που έπεσαν νωρίς το πρωί της Κυριακής μετά την 100ή γιορτή του πανεπιστημίου.

Το θύμα των πυροβολισμών, σύμφωνα με το Associated Press δεν ήταν φοιτητής του πανεπιστημίου, αλλά οι τραυματίες ήταν.

«Αρκετοί συμπεριλαμβανομένων φοιτητών του Πανεπιστημίου Tuskegee, που τραυματίστηκαν, νοσηλεύονται στο East Alabama Medical Center στην Opelika και στο Baptist South Hospital στο Montgomery», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, Patrick Mardis, δήλωσε ότι μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται μια φοιτήτρια που πυροβολήθηκε στο στομάχι και ένας φοιτητής που πυροβολήθηκε στο χέρι.

Fatal Shooting at Tuskegee University Homecoming Event:



Early Sunday, a shooting at Tuskegee University’s homecoming celebration in Alabama resulted in one death and multiple injuries, including students. The university confirmed that the deceased was not affiliated with the… pic.twitter.com/clAsGanfD2 — News is Dead (@newsisdead) November 10, 2024

Πηγή: skai.gr

