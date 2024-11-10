Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροβολισμοί έβαψαν με αίμα γιορτή σε πανεπιστήμιο στην Αλαμπάμα- Ενας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, είπε ότι μεταξύ των τραυματιών ήταν μια φοιτήτρια που πυροβολήθηκε στο στομάχι και ένας φοιτητής που πυροβολήθηκε στο χέρι

Πυροβολισμοι

Η εβδομάδα επιστροφής στο πανεπιστήμιο Tuskegee στην Αλαμπάμα αμαυρώθηκε μετά τον θάνατο ενός ατόμου μετά από δεκάδες πυροβολισμούς που έπεσαν νωρίς το πρωί της Κυριακής μετά την 100ή γιορτή του πανεπιστημίου.

Το θύμα των πυροβολισμών, σύμφωνα με το Associated Press δεν ήταν φοιτητής του πανεπιστημίου, αλλά οι τραυματίες ήταν.

«Αρκετοί συμπεριλαμβανομένων φοιτητών του Πανεπιστημίου Tuskegee, που τραυματίστηκαν, νοσηλεύονται στο East Alabama Medical Center στην Opelika και στο Baptist South Hospital στο Montgomery», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, Patrick Mardis, δήλωσε ότι μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται μια φοιτήτρια που πυροβολήθηκε στο στομάχι και ένας φοιτητής που πυροβολήθηκε στο χέρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλαμπάμα πυροβολισμοί πανεπιστήμιο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark