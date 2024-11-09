Λίβανος: 33 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, που αποτελούν προπύργια της λιβανικής Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Στον ανατολικό Λίβανο, «οι επιδρομές του ισραηλινού εχθρού εναντίον της περιφέρειας Μπααλμπέκ-Χερμέλ στοίχισαν τη ζωή σε 20 ανθρώπους, 11 από τους οποίους στον οικισμό Κνάισεχ» ενώ 14 τραυματίσθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Στο νότιο τμήμα της χώρας, που συνορεύει με το Ισραήλ, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα στον οικισμό Χαναουάι, πρόσθεσε.

Οκτώ άνθρωποι, οι επτά από τους οποίους διασώστες -έξι της Ένωσης αλ-Ρισάλα, η οποία συνδέεται με το κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ, και ένας διασώστης της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ- σκοτώθηκαν από πλήγμα στην Ντέιρ Κανούν (νοτιος Λίβανος), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αλλού στο νότιο Λίβανο, 12 άνθρωποι τραυματίσθηκαν από «πλήγμα του ισραηλινού εχθρού» με στόχο μια συνοικία της πόλης Ναμπατίγια, σύμφωνα με το υπουργείο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε «τρομοκρατικές θέσεις της Χεζμπολάχ στις περιφέρειες της Τύρου και της Μπααλμπέκ», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις. «Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν τρομοκράτες, διαμερίσματα που χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χθες, Παρασκευή, επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο κοριτσάκια, έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Τύρου, ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε νέο σημερινό απολογισμό του, αφού πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, τα πλήγματα αυτά είχαν στόχο τρεις πολυκατοικίες και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε δεκάδες σπίτια.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέφερε πως εκτόξευσε σήμερα ρουκέτες και «πυραύλους» εναντίον του βόρειου Ισραήλ. Ανέφερε συγκεκριμένα πως στοχοθέτησε μια στρατιωτική βάση βόρεια της Χάιφα, καθώς και την περιφέρειά της και πως κατέρριψε ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Λίβανο από τις 23 Σεπτεμβρίου, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

