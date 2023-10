Νεκρός ο οργανωτής της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ με αλεξίπτωτα πλαγιάς Κόσμος 10:18, 14.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Μουράντ Αμπού Μουράντ ήταν υπεύθυνος για μεγάλο μέρος της φονικής επίθεσης που εξαπολύθηκε το Σάββατο εναντίον του Ισραήλ, όπως τόνισε ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος