Ισραήλ - Μπεν Γκβίρ: «Καμία διαπραγμάτευση με τη Χαμάς, τερματίζω τις συνομιλίες»

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ διεμήνυσε ότι προσπαθεί να τερματίσει τη συμμετοχή του Ισραήλ στις συνομιλίες για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με στόσο την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα.

«Εργαζόμαστε για να τερματίσουμε τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς», ξεκαθάρισε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ σε ανάρτησή του στο X.

«Μια χώρα όπου σκοτώνουν έξι ομήρους εν ψυχρώ δεν διεξάγει διαπραγματεύσεις με τους δολοφόνους, αλλά τερματίζει τις συνομιλίες, σταματά τη μεταφορά καυσίμων και ηλεκτρισμού και τους συντρίβει μέχρι καταρρεύσουν» ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός.

«Οι συνεχιζόμενες συνομιλίες απλώς τους ωθούν (τη Χαμάς) να προκαλέσουν όλο και περισσότερο τρόμο, μεταξύ άλλων στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη Δυτική Όχθη με τα βιβλικά της ονόματα.

פועל כדי להפסיק המו"מ עם החמאס. מדינה שרוצחים לה שישה חטופים בדם קר לא מנהלת משא ומתן עם הרוצחים אלא עוצרת את המשא ומתן, מפסיקה להעביר להם דלק וחשמל, וכותשת אותם עד הכרעתם. המשך המו"מ רק מדרבן אותם לייצר עוד ועוד טרור גם מיהודה ושומרון. pic.twitter.com/L0T1E8No9T — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 4, 2024

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν χθες Τρίτη για έβδομη συναπτή ημέρα τις επιχειρήσεις τους στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση του Ισραήλ σε πόλεις στη βόρεια Δυτική Όχθη, ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου .

Δυο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες «σε ισραηλινή επίθεση στη συνοικία Ντνάμπα, στην ανατολική Τούλκαρεμ», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Έφηβη 16 ετών σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στο Κφαρ Νταν, χωριό που υπάγεται διοικητικά στην Τζενίν, βορειότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στις επιχειρήσεις στον τομέα της Τζενίν, στρατιώτες άρχισαν να περικυκλώνουν δυο κτίρια όπου είχαν βρει καταφύγιο «οπλισμένοι τρομοκράτες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

