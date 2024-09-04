Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια (Columbia University) ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά με νέες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στη Γάζα και αυξημένα μέτρα ασφάλειας λίγο έξω από τη διάσημη πανεπιστημιούπολη της Νέας Υόρκης.

Πέρυσι, στο κολέγιο της Ivy League έγιναν μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο τεταμένες διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ, κατά της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα.

Την Τρίτη, την πρώτη ημέρα του τριμήνου, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στις πύλες του κολεγίου. Η αστυνομία είπε ότι έγιναν τουλάχιστον δύο συλλήψεις την Τρίτη, αλλά χαρακτήρισε τις συγκεντρώσεις ως «ειρηνικές».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η νέα ηγεσία του πανεπιστημίου ξεκίνησε συνεδρίες ακρόασης με στόχο την άμβλυνση των εντάσεων. To πανεπιστήμιο δημοσίευσε μια έκθεση για τον αντισημιτισμό και εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές (οδηγίες) που αποσκοπούν στον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Αλλά οι διοργανωτές των φοιτητικών διαμαρτυριών δεν πτοούνται, υποσχόμενοι να εντείνουν τις ενέργειές τους - συμπεριλαμβανομένων και νέων πιθανών καταυλισμών μέσα στα campus - έως ότου το πανεπιστήμιο συμφωνήσει να διακόψει τους δεσμούς με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από BBC, AP

Πηγή: skai.gr

