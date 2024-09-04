Στα τέλη Ιουλίου, βιβλικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Βόρεια Κορέα κόστισαν τη ζωή σε περίπου 4.000 ανθρώπους. Τώρα έγινε γνωστό ότι ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να καταδίκασε σε θάνατο 30 αξιωματούχους, επειδή απέτυχαν να προστατέψουν τον λαό.

Ανώτατος αξιωματούχος του καθεστώτος του Κιμ είπε ότι περίπου 20 με 30 αξιωματούχοι κατηγορήθηκαν για διαφθορά και παράλειψη καθήκοντος, με το κράτος να τους καταδικάζει σε θανατική ποινή, μετέδωσε το TV Chosun.

«Διαπιστώθηκε ότι 20 με 30 στελέχη στην περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες εκτελέστηκαν την ίδια περίοδο, στα τέλη του περασμένου μήνα», είπε ο αξιωματούχος στο πρακτορείο.

Τότε, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε επιθεωρήσει τις πληγείσες περιοχές αλλά δεν είχε δοθεί άδεια στα διεθνή, δυτικά μέσα να καλύψουν τη βιβλική καταστροφή.

Οι αναφορές για τις εκτελέσεις δεν επαληθεύτηκαν αμέσως από ανεξάρτητα μέσα.

Το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας είχε αναφέρει ωστόσο ότι ο Κιμ διέταξε τις αρχές να «τιμωρήσουν αυστηρά» τους αξιωματούχους μετά την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την επαρχία Τσαγκάνγκ.

Οι αξιωματούχοι που εκτελέστηκαν δεν ταυτοποιήθηκαν, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Kang Bong-hoon, ο Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής Κόμματος της επαρχίας Chagang από το 2019, ήταν μεταξύ των ηγετών που απέλυσε ο Κιμ σε μια έκτακτη συνάντηση κατά τη διάρκεια της καταστροφής από τις πλημμύρες.

