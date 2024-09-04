Πάνω από 30 νεκροί σε επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν χθες Τρίτη για έβδομη συναπτή ημέρα τις επιχειρήσεις τους στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση του Ισραήλ σε πόλεις στη βόρεια Δυτική Όχθη, ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου .

Δυο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες «σε ισραηλινή επίθεση στη συνοικία Ντνάμπα, στην ανατολική Τούλκαρεμ», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Έφηβη 16 ετών σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στο Κφαρ Νταν, χωριό που υπάγεται διοικητικά στην Τζενίν, βορειότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στις επιχειρήσεις στον τομέα της Τζενίν, στρατιώτες άρχισαν να περικυκλώνουν δυο κτίρια όπου είχαν βρει καταφύγιο «οπλισμένοι τρομοκράτες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Κατά τη διάρκεια της περικύκλωσης των κτιρίων, τρομοκράτες άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών στον τομέα και οι στρατιώτες πυροβόλησαν με τη σειρά τους ύποπτο», πρόσθεσε, αναφέροντας πως είναι ενήμερος για τον θάνατο της έφηβης στην ανταλλαγή πυρών.

Συνολικά, «έχουμε 33 νεκρούς και περίπου 130 τραυματίες στη Δυτική Όχθη από την (περασμένη) Τετάρτη», συνόψισε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής: μετρά 19 στην περιοχή της Τζενίν, 7 στην Τούλκαρεμ και 4 στην Τούμπας.

Στον απολογισμό συμπεριλαμβάνονται τρεις νεκροί στην περιοχή της Χεβρώνας, σε επεισόδια διακριτά από τις επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον βορρά. Το ένα από τα θύματα φέρεται να διέπραξε επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις Ισραηλινούς.

Οι ισραηλινές έφοδοι επικεντρώνονται στην Τζενίν.

Προχθές Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του «αντιτρομοκρατικού αγώνα» στοιχεία του σκότωσαν 14 μαχητές και «25 τρομοκράτες» συνελήφθησαν.

Ο δήμος της Τζενίν κάνει επίσης λόγο για εκτεταμένες καταστροφές. Εκπρόσωπός του, ο Μπασίρ Ματάχεν, ανέφερε πως το 80% των σωληνώσεων του συστήματος ύδρευσης έχει καταστραφεί αφότου άρχισαν οι επιχειρήσεις.

Ο δήμος διαπίστωσε πως καταστράφηκε επίσης το 70% των δρόμων.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως είδε σε ορισμένες συνοικίες τους δρόμους να έχουν καταστραφεί εντελώς από εκσκαφείς του Μηχανικού του ισραηλινού στρατού. Πρόκειται για τεχνική που χρησιμοποιεί ο ισραηλινός για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι οδικές αρτηρίες της πόλης ήταν έρημες χθες, με την εξαίρεση μερικών παλαιστινιακών ασθενοφόρων και τεθωρακισμένων του ισραηλινού στρατού, διαπίστωσε ο ανταποκριτής αυτός.

Η Τζενίν και παρακείμενος καταυλισμός προσφύγων θεωρούνται προπύργια παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων που μάχονται εναντίον της ισραηλινής κατοχής. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπολύουν συχνά εφόδους εκεί, όμως σπανίως διεξάγονται ταυτόχρονες, συντονισμένες επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, όπως αυτές της τελευταίας εβδομάδας.

Στην Τούλκαρεμ, σε μικρή απόσταση από την Τζενίν, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα εναντίον ομάδας μαχητών «που άνοιξε πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης».

Γενικό νοσοκομείο της Τούλκαρεμ ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι 15χρονος σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό, ενώ ο πατέρας του εφήβου και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Δρόμοι υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν τελείως, ιδίως από εκσκαφείς του Μηχανικού, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται στην πόλη, που γειτονεύει με την ισραηλινή επικράτεια.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η βία ανάμεσα στους Παλαιστίνιους, τον στρατό και ισραηλινούς εποίκους κλιμακώθηκε ραγδαία και στη Δυτική Όχθη.

Έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 637 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του ΟΗΕ, και τουλάχιστον 23 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

