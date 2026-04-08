Με ορατό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χρειάζεται να συνεχίσει τουλάχιστον σε ένα μέτωπο, για να πει στους ψηφοφόρους του στο Ισραήλ ότι ο πόλεμος σε κάποιο επίπεδο συνεχίζεται.



Γι' αυτό βλέπουμε και την ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο αναφέρει το Al Jazeera.



«Αυτή είναι η στιγμή που φοβόταν το Ισραήλ - ένα τέλος των εχθροπραξιών, μια πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης – τη φοβόταν εξαιτίας όλων αυτών που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στον λαό του στην αρχή του πολέμου: Την τελική νίκη, την αλλαγή καθεστώτος, την εξάλειψη της ιρανικής απειλής», σχολιάζει το δίκτυο.



Τίποτα από αυτά δεν έχει επιτευχθεί.



Το Al Jazeera επικαλείται και έναν από τους Ισραηλινούς στρατιωτικούς αναλυτές στην εφημερίδα Maariv να λέει ότι ο «Βρυχώμενος Λέων», το όνομα που έδωσαν οι Ισραηλινοί στην επιχείρησή τους στο Ιράν, μεταβλήθηκε σε «Ουρλιαχτά Γατών», λόγω αυτού που πιστεύουν ότι είναι η ιρανική υπεροχή σε αυτή τη μάχη.



Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή, το Ιράν πέτυχε τον στόχο του μπλοκάροντας το Στενό του Ορμούζ και αψηφώντας όλες τις προσπάθειες να κλονιστεί το καθεστώς.

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοια διπλωματική καταστροφή σε όλη μας την ιστορία»

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ επιτέθηκε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την εκεχειρία στο Ιράν.

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοια διπλωματική καταστροφή σε όλη μας την ιστορία», γράφει χαρακτηριστικά στο X. «Το Ισραήλ δεν ήταν καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας».

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου «απέτυχε διπλωματικά, απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που ο ίδιος έθεσε».

Προσθέτει: «Θα μας χρειαστούν χρόνια για να αποκαταστήσουμε τη διπλωματική και στρατηγική ζημιά που προκάλεσε ο Νετανιάχου λόγω αλαζονείας, αμέλειας και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού».

לא היה אסון מדיני כזה בכל תולדותינו. ישראל לא היתה אפילו ליד השולחן כשנעשו החלטות הנוגעות לליבת הבטחון הלאומי שלנו.



הצבא ביצע את כל מה שביקשו ממנו, הציבור הציג חוסן מדהים, אבל נתניהו נכשל מדינית, נכשל איסטרטגית, לא עמד באף אחת מהמטרות שהוא בעצמו הציב.



ייקח לנו שנים לתקן את… — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 8, 2026

Από πλευράς του, ο πρόεδρος του κόμματος των Δημοκρατών Γιάιρ Γκολάν επίσης επιτίθεται στον Νετανιάχου με ανάρτησή του στο X: «Υποσχέθηκε "ιστορική νίκη" και ασφάλεια για γενιές, και στην πράξη φέραμε μια από τις πιο σοβαρές στρατηγικές αποτυχίες που γνώρισε το Ισραήλ.

Χύθηκε εδώ αίμα.

Πολίτες σκοτώθηκαν. Ήρωες μαχητές έπεσαν.

Ολόκληρη χώρα σε καταφύγια.

Οι IDF έκαναν το καθήκον τους με ισχύ και έφεραν επιτεύγματα, αλλά η κυβέρνηση Νετανιάχου-Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ απέτυχε ξανά να τα μεταφράσει σε νίκη.

Καμία από τις επιδιώξεις δεν επιτεύχθηκε:

Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν καταστράφηκε.

Η βαλλιστική απειλή παραμένει.

Το καθεστώς έμεινε όρθιο και μάλιστα βγαίνει από αυτόν τον πόλεμο πιο δυνατό».

נתניהו שיקר.



הוא הבטיח “ניצחון היסטורי” וביטחון לדורות ובפועל קיבלנו כישלון אסטרטגי מהחמורים שידעה ישראל.



נשפך כאן דם.

אזרחים נהרגו. לוחמים גיבורים נפלו.

מדינה שלמה במקלטים.

צה״ל עשה את שלו בעוצמה והביא הישגים, אבל ממשלת נתניהו-סמוטריץ-בן גביר שוב נכשלה בתרגום שלהם לניצחון.… — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) April 8, 2026

Η Χεζμπολάχ σταμάτησε τα πυρά εναντίον του βόρειου Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στο πλαίσιο της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν που ανακοινώθηκε νωρίτερα, δήλωσαν στο Reuters τρεις λιβανέζικες πηγές κοντά στην οργάνωση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη κατάπαυση του πυρός στην εκστρατεία κατά του Ιράν σύμφωνα με τις οδηγίες από την ισραηλινή κυβέρνηση. Οι IDF εντούτοις, ξεκαθαρίζουν ότι συνεχίζουν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά την απόφαση της οργάνωσης.

«Ο IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα για την υπεράσπιση του Κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του» διαμηνύεται.

Το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο και εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για την Τύρο, δείχνοντας ότι θα επιτεθεί σύντομα εκεί. Ο λιβανικός στρατός κάλεσε τους πολίτες να μην επιστρέψουν σε χωριά στο νότιο Λίβανο.

