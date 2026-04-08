«Λευκός καπνός» μέχρι νεωτέρας... ΗΠΑ και Ιράν κάνουν λόγο για νίκη μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, μιάμιση ώρα προτού λήξει το τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε πρόταση του Πακιστάν να δώσει παράταση δυο εβδομάδων. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσιγκτον «σχέδιο 10 σημείων», που έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

«Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη (...) Αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!» θριαμβολογεί σε μήνυμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, το οποίο διαμεσολαβεί προκειμένου να βρεθεί μία διπλωματική διέξοδος για την επίλυση της κρίσης, ζήτησε παράταση δύο εβδομάδων προς όλες τις πλευρές, προκειμένου να ευοδωθούν οι συζητήσεις. Το Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου από τον Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα κατάπαυση πυρός και άνοιγμα του Ορμούζ για όλα τα πλοία.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν κάλεσε αντιπροσωπείες τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ στην Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες την Παρασκευή.

Ο στρατός του Ιράν θα συντονίζει τη διέλευση πλοίων από το στενό κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επαναλειτουργία του στενού ήταν βασική προϋπόθεση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Το Ισραήλ υποστηρίζει την απόφαση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός. Η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο διευκρίνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Επιθέσεις με πυραύλους αναφέρθηκαν στην περιοχή του Κόλπου και στο Ισραήλ, λίγο αφότου ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε στην κατάπαυση του πυρός. Ο αμερικανικός στρατός έχει αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις, δήλωσε ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος.

