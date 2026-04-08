Τελειώνει ο «μήνας του μέλιτος» Μελόνι και Ιταλών;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση της Ιταλίας υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι υπέστη ήττα στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, με το 53,7% των ψηφοφόρων να υποστηρίζει την αυτονομία των δικαστικών έναντι της εκτελεστικής εξουσίας.

Μετά την ήττα αυτή, η Μελόνι προχώρησε σε αντικαταστάσεις σημαντικών στελεχών της κυβέρνησης, μεταξύ αυτών ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Αντρέα Ντελμάστρο και η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ, καθώς και οι δύο αντιμετωπίζουν σκάνδαλα.

Η δυσκολότερη φάση για την πρωθυπουργό αποτυπώνεται και δημοσιογραφικά, με τους New York Times να αναφέρουν πως ο "μήνας του μέλιτος της Μελόνι με τους Ιταλούς τελείωσε".

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αντιμετωπίζει, όπως όλα δείχνουν, τη δυσκολότερη φάση της πρωθυπουργικής της θητείας με ανοικτά μέτωπα εντός και εκτός της χώρας.Ανάλυση DW, Ρώμη



Πριν από δύο εβδομάδες, η κυβέρνηση της Ρώμης έχασε το δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, στο οποίο είχε δώσει κύριο βάρος.

Πηγή: Deutsche Welle

Το 53,7% των ψηφοφόρων εκφράσθηκε υπέρ της διατήρησης της αυτονομίας των δικαστικών έναντι της εκτελεστικής εξουσίας. Αμέσως μετά την ήττα, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ιταλίας αντικατέστησε τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Αντρέα Ντελμάστρο, και την υπουργό Τουρισμού, Ντανιέλα Σαντανκέ. Ο πρώτος είχε ανοίξει εστιατόριο με κόρη αχυρανθρώπου της μαφίας, ενώ η δεύτερη πρέπει να αντιμετωπίσει δίκη για πλαστούς ισολογισμούς σε ιδιωτική της επιχείρηση. Δεν είναι τυχαίο πως οι New York Times έγραψαν πρόσφατα ότι «ο μεγάλης διάρκειας μήνας του μέλιτος της Μελόνι με τους Ιταλούς τελείωσε».Μία ολέθρια σχέση;Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο αφορά τον υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι. Σε συνέντευξή της, η τριαντατετράχρονη δημοσιογράφος Κλαούντια Κόντε αποκάλυψε ότι διατηρεί δεσμό με τον υπουργό. Ο ιταλικός Τύπος άρχισε να διερωτάται αν είναι τυχαίο το ότι η Κόντε έχει σχεδόν ατελείωτες συνεργασίες, αρχίζοντας από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση Rai και φθάνοντας μέχρι την προώθηση της εικόνας του ιταλικού πολεμικού ναυτικού, με συντονισμό συζητήσεων και παρουσιάσεων. Ο Πιαντεντόζι προς το παρόν σιωπά, ενώ η Κόντε υπόσχεται ότι «θα μιλήσει και πάλι, το γρηγορότερο δυνατόν». Το θέμα, φυσικά, είναι μέχρι ποιου σημείου μπορεί να ζημιωθεί η κυβέρνηση, και αν ο Πιαντεντόζι θα αναγκασθεί, τελικά, σε παραίτηση.Ο «σύμμαχος» ΝτόναλντΥπάρχει, φυσικά, και η διεθνής επικαιρότητα. Η Τζόρτζια, άλλοτε κύρια Ευρωπαία σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα είναι σε δύσκολη θέση. Μόλις το 16% των Ιταλών εγκρίνει τους χειρισμούς του πλανητάρχη στον πόλεμο κατά του Ιράν και η ανησυχία των πολιτών για τις αυξήσεις των τιμών -αρχίζοντας από τα καύσιμα- είναι τεράστια. Πώς θα καταφέρει η Ιταλίδα πρωθυπουργός να πάρει αποστάσεις από την Ουάσιγκτον χωρίς να βρεθεί πολιτικά εκτεθειμένη; Άρχισε να κάνει κάποια βήματα, δήλωσε πως «όταν η χώρα της δεν συμφωνεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να το λέει». Το θέμα, όμως, είναι ότι η Μελόνι και η κυβέρνησή της τάσσονται κατά μιας πραγματικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η απομάκρυνση από τον Τραμπ κινδυνεύει να κάνει ακόμα εμφανέστερη τη στρατηγική απόκλιση της Ρώμης από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους. Αρχίζοντας, για παράδειγμα, από την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για μια ενιαία, ευρωπαϊκή άμυνα.Η… μεγάλη αδελφήΔεν λείπει, τέλος, και μια «οικογενειακή υπόθεση». Αφορά την Αριάννα Μελόνι, την κατά δύο χρόνια μεγαλύτερη αδελφή της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Είναι υπεύθυνη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», που στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 29%. Είναι πανίσχυρη, είναι ο άνθρωπος που η Τζόρτζια εμπιστεύεται περισσότερο από κάθε άλλον και συνεχίζει να εκφέρει καθοριστική γνώμη για τις επιλογές των νέων υποψηφίων.Ο Τύπος, όμως, σημειώνει τις ημέρες αυτές ότι μάλλον κάτι έχει αλλάξει. Μέρος των στελεχών του κόμματος φέρεται να εκφράζει δυσαρέσκεια για αυτό το απόλυτα συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης. Αρκετοί σχολιαστές, βέβαια, υποστηρίζουν ότι η γηραιότερη αδελφή Μελόνι δεν ενδιαφέρεται για τις όποιες κριτικές και ότι του χρόνου ετοιμάζεται να θέσει υποψηφιότητα ως δήμαρχος της Ρώμης.Θα πρέπει να δούμε, όμως, τι θα συμβεί στους δώδεκα αυτούς μήνες που μας χωρίζουν από τις δημοτικές εκλογές και αν τα Αδέλφια της Ιταλίας και η κυβέρνηση θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις όλο και πιεστικότερες προκλήσεις της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ένα κόμμα, το οποίο βασίζεται -σχεδόν αποκλειστικά- στην επικοινωνιακή ικανότητα και το πολιτικό ένστικτο της Τζόρτζια Μελόνι και το οποίο δεν κατάφερε, έως τώρα, να εξασφαλίσει ένα ισχυρό, ώριμο στελεχικό δυναμικό.

