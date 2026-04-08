Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη κατάπαυση του πυρός στην εκστρατεία κατά του Ιράν σύμφωνα με τις οδηγίες από την ισραηλινή κυβέρνηση, αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κατάπαυση πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων με το Ιράν. Οι IDF εντούτοις, ξεκαθαρίζουν ότι συνεχίζουν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά την απόφαση της οργάνωσης να σταματήσει να χτυπάει ισραηλινούς στόχους.

«Ο IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα για την υπεράσπιση του Κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του» διαμηνύεται.

במטרה לצמצם באופן משמעותי את היקפי הירי: צה"ל השלים במהלך הלילה גל תקיפות בשמי איראן



צה"ל ממשיך בלחימה נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון



צה"ל תקף במהלך הלילה, באופן נרחב, אתרי שיגור ומשגרים של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן, במטרה לצמצם ולדכא באופן משמעותי את היקף השיגורים.… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 8, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση των IDF

«Με στόχο τη σημαντική αποδυνάμωση των δυνατοτήτων εκτόξευσης του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι IDF ολοκλήρωσαν μια σειρά επιθέσεων στο Ιράν

Οι IDF συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Κατά τη διάρκεια της νύχτας (Τετάρτη), οι IDF διεξήγαγαν μια ευρείας κλίμακας σειρά επιθέσεων εναντίον θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και εκτοξευτών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε ολόκληρο το Ιράν, με στόχο τη σημαντική αποδυνάμωση και εξουδετέρωση των δυνατοτήτων εκτόξευσής του.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, ενεργώντας βάσει πληροφοριών των IDF, χτύπησαν δεκάδες θέσεις εκτόξευσης - αποτρέποντας έτσι μια ευρύτερη προγραμματισμένη βροχή βαλλιστικών πυραύλων που στόχευε το Κράτος του Ισραήλ.

Επιπλέον, βασικές παραγωγικές υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος χτυπήθηκαν σε πολλαπλές περιοχές σε ολόκληρο το Ιράν.

Σύμφωνα με οδηγίες από το πολιτικό επίπεδο, οι IDF έχουν σταματήσει τις επιθέσεις στην επιχείρηση κατά του Ιράν και είναι πλήρως προετοιμασμένες να ανταποκριθούν αμυντικά σε οποιαδήποτε παραβίαση.

Ταυτόχρονα, στον Λίβανο, οι IDF συνεχίζουν να διεξάγουν στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου διεξάγει συνεχείς εκτιμήσεις της κατάστασης. Το κοινό θα ενημερώνεται για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τις αμυντικές οδηγίες.

Ο IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα για την υπεράσπιση του Κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του, ενώ το κοινό καλείται να συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

