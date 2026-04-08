«Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη (...) Αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!» θριαμβολογεί σε μήνυμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μετά την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, με το Ιράν.

«Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης» δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη! Το Ιράν θέλει να συμβεί, έφτασαν στα όρια τους! Το ίδιο και όλοι οι άλλοι! Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βοηθήσουν με την αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης. Θα φορτώνουμε προμήθειες κάθε είδους και απλώς θα "περιμένουμε" για να βεβαιωθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι βέβαιος ότι θα πάνε. Όπως ακριβώς το ζούμε στις ΗΠΑ, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, μιάμιση ώρα προτού λήξει το τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε πρόταση του Πακιστάν να δώσει παράταση δυο εβδομάδων. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσιγκτον «σχέδιο 10 σημείων», που έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, το οποίο διαμεσολαβεί προκειμένου να βρεθεί μία διπλωματική διέξοδος για την επίλυση της κρίσης, ζήτησε παράταση δύο εβδομάδων προς όλες τις πλευρές, προκειμένου να ευοδωθούν οι συζητήσεις. Το Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου από τον Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα κατάπαυση πυρός και άνοιγμα του Ορμούζ για όλα τα πλοία.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν κάλεσε αντιπροσωπείες τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ στην Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες την Παρασκευή.

Ο στρατός του Ιράν θα συντονίζει τη διέλευση πλοίων από το στενό κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επαναλειτουργία του στενού ήταν βασική προϋπόθεση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

