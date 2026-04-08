Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, μιάμιση ώρα προτού λήξει το τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε πρόταση του Πακιστάν να δώσει παράταση δυο εβδομάδων. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσιγκτον «σχέδιο 10 σημείων», που έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγο πριν την εκπνοή του τελεσίγραφου προς το Ιρανικό καθεστώς, ο Τραμπ έγραψε:

«Με βάση συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν, στις οποίες μου ζήτησαν να αναβάλω την αποστολή καταστροφικής δύναμης απόψε στο Ιράν, και με την επιφύλαξη της συμφωνίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για το ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων.

Αυτή θα είναι μια αμφίπλευρη ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ!

Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους και έχουμε προχωρήσει πολύ με μια οριστική Συμφωνία σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και την ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.

Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια καλή (λειτουργική) βάση για διαπραγματεύσεις. Σχεδόν όλα τα διάφορα σημεία της προηγούμενης διαμάχης έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και την ολοκλήρωση της Συμφωνίας.

Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ως Προέδρου, και επίσης εκπροσωπώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα πλησιάζει στην επίλυση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Η Ιρανική πρόταση

Όπως μεταδίδουν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν αναφέρει ότι η πρόταση 10 σημείων περιλαμβάνει ελεγχόμενη διέλευση μέσω του στενού του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τερματισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν και των συμμαχικών ομάδων και αποχώρηση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από όλες τις περιφερειακές βάσεις.

Πηγή: skai.gr

