Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε στο Sky News ότι με την κατάπαυση του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, με το Ιράν οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει «όλα όσα θέλαμε να κάνουμε στρατιωτικά» στο Ιράν, και ότι επρόκειτο για «μια ολοκληρωτική νίκη από αυτή την άποψη και από κάθε άλλη άποψη».



«Η εκεχειρία είναι υπέροχη», είπε. «Είναι πολύ καλή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).



Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι θεωρεί μεν τη συμφωνία «καλή», αλλά αν δεν είναι, οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στον πόλεμο: «Θα επιστρέψουμε αμέσως, πολύ εύκολα», προειδοποίησε.



Στη συνέχεια, επέμεινε ότι «έχουμε κάνει ό,τι θέλαμε να κάνουμε στρατιωτικά… Μια ολοκληρωτική νίκη, μια νίκη με στρατιωτικούς όρους».



«Η συμπεριφορά του Τραμπ ήταν αισιόδοξη, ήταν ευγενικός, ήταν ευγενικός. Με ευχαρίστησε που τον τηλεφώνησα» δήλωσε ο ανταποκριτής του Sky News.



«Δεν ήταν ο μεγαλόστομος πρόεδρος Τραμπ που έχουμε συνηθίσει όλοι» παρατήρησε ο δημοσιογράφος.

«Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη (...) Αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!» επεσήμανε το πρωί σε μήνυμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης» δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, μιάμιση ώρα προτού λήξει το τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε πρόταση του Πακιστάν να δώσει παράταση δυο εβδομάδων. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσιγκτον «σχέδιο 10 σημείων», που έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.