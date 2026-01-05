Ισραήλ: Ξεκινά και πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ και της Χαμάς στο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη Δευτέρα, 5/1, πλήγματα κατά όσων περιέγραψε ως «στόχους» της Χεζμπολάχ και της Χαμάς στον Λίβανο, αφού προηγουμένως εξέδωσε εντολές εκκένωσης για τέσσερα χωριά στα ανατολικά και τα νότια της χώρας.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι ο στρατός σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον αυτού που χαρακτήρισε «στρατιωτικές υποδομές» της Χεζμπολάχ και της Χαμάς στα χωριά Χαμάρα και Άιν ελ-Τίνεχ στην κοιλάδα Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, καθώς και στα χωριά Κφαρ Χάτα και Αανάν στο νότο.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν το 2024 σε κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, τερματίζοντας περισσότερους από δώδεκα μήνες συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, οι οποίες κορυφώθηκαν με ισραηλινά πλήγματα που αποδυνάμωσαν σοβαρά την υποστηριζόμενη από το Ιράν ένοπλη οργάνωση. Έκτοτε, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Ο Λίβανος δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ενώ οι ηγέτες της χώρας φοβούνται ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να κλιμακώσει δραματικά τα πλήγματα σε ολόκληρη τη δοκιμαζόμενη χώρα, προκειμένου να εξαναγκάσει τη λιβανέζικη ηγεσία να προχωρήσει ταχύτερα στην κατάσχεση του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ.

