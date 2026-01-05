Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζελένσκι: Ο νέος υπουργός Άμυνας θα εστιάσει στην τεχνολογία και καινοτομία

Νωρίτερα, ανακοίνωσε την αντικατάσταση του επικεφαλή της υπηρεσίας ασφαλείας Βασίλ Μαλίουκ, και τον διορισμό της Κρίστια Φρίλαντ ως σύμβουλο οικ. ανάπτυξης

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Μιχαήλο Φιόντοροφ τον οποίο πρότεινε για την θέση του νέου υπουργού Άμυνας, θα εστιάσει στην τεχνολογία και καινοτομία μόλις το κοινοβούλιο επικυρώσει τον διορισμό του, καθώς αναμένεται να το κάνει.

«Σε μία εβδομάδα, ο Μιχαήλο θα παρουσιάσει τα απαραίτητα σχέδια αποφάσεων» δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι αναμένει το νομοθετικό σώμα της Ουκρανίας να υποστηρίξει τις προτάσεις του.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας, Βασίλ Μαλίουκ, αναμένεται να αντικατασταθεί, καθώς και τον διορισμό της πρώην αναπληρώτριας πρωθυπουργού του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ, ως σύμβουλό του για την οικονομική ανάπτυξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark