Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Μιχαήλο Φιόντοροφ τον οποίο πρότεινε για την θέση του νέου υπουργού Άμυνας, θα εστιάσει στην τεχνολογία και καινοτομία μόλις το κοινοβούλιο επικυρώσει τον διορισμό του, καθώς αναμένεται να το κάνει.

«Σε μία εβδομάδα, ο Μιχαήλο θα παρουσιάσει τα απαραίτητα σχέδια αποφάσεων» δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι αναμένει το νομοθετικό σώμα της Ουκρανίας να υποστηρίξει τις προτάσεις του.

We discussed with Mykhailo Fedorov the way the Ministry of Defense of Ukraine operates. The core principle is that the technological capacity of our defense must save the lives of our warriors. Russia has one significant advantage in this war – the ability to apply pressure… pic.twitter.com/6gOAWzs2XE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας, Βασίλ Μαλίουκ, αναμένεται να αντικατασταθεί, καθώς και τον διορισμό της πρώην αναπληρώτριας πρωθυπουργού του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ, ως σύμβουλό του για την οικονομική ανάπτυξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

